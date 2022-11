आज नोव्हेंबर महिन्याचा शेवटचा दिवस. प्रत्येक महिन्याप्रमाणे डिसेंबर (December 1) महिन्याच्या सुरुवातीला देखील मोठे आर्थिक बदल होणार (These 5 major changes will take place) आहेत, जे तुमच्या आर्थिक बजेटवर परिणाम (There will be major changes in financial matters) करू शकतात. हे बदल एलपीजी गॅस सिलेंडरच्या किंमती ते पेन्शनशी संबंधित आहेत, जाणून घेऊया काय आहेत ते बदल. Utility News

बदलांसह महिन्याची सुरुवात : दर महिन्याच्या पहिल्या दिवशी अनेक आर्थिक निर्णयांची अंमलबजावणी केली जाते. हे LPG च्या किमतींशी आणि (LPG Price) बँकांशी संबंधित आहेत. अशा स्थितीत सर्वसामान्यांच्या नजराही या बदलांवर लागून राहिल्या आहेत, कारण यातील काही बदल दिलासा देणारे ठरू शकतात, तर काहीं बदल हे आर्थिक बजेट डगमगवणारे असतात. 1 डिसेंबरपासून कोणते मोठे बदल पाहायला मिळणार आहेत ते पाहूया.

एलपीजी सिलेंडरची किंमत : गॅस वितरण कंपन्या दर महिन्याच्या पहिल्या दिवशी एलपीजीच्या किमती (एलपीजी किंमत बदल) सुधारतात. अशा परिस्थितीत 1 डिसेंबर 2022 रोजी एलपीजी सिलेंडरच्या दरातही बदल दिसून येईल. नोव्हेंबरच्या पहिल्या तारखेला देशभरात व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत मोठी कपात करण्यात आली होती. याअंतर्गत 19 किलोचा व्यावसायिक सिलिंडर 115.50 रुपयांनी स्वस्त झाला आहे. या वेळी लोकांना दीर्घकाळापासून कायम असलेल्या, एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत कपात होण्याची अपेक्षा आहे.

जीवन प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे : पेन्शनधारकांना त्यांचे जीवन प्रमाणपत्र मिळवण्याची आज शेवटची संधी आहे. ते सादर करण्याची शेवटची तारीख 30 नोव्हेंबर 2022 आहे, अशा परिस्थितीत, इतर सर्व कामे सोडून, ​​तुम्ही हे महत्त्वाचे काम आधी करावे. देय तारखेपर्यंत तुम्ही तुमचे जीवन प्रमाणपत्र सादर केले नाही, तर तुम्हाला मिळणाऱ्या पेन्शनमध्ये व्यत्यय येऊ शकतो. 1 डिसेंबरनंतर तुम्हाला संधी मिळणार नाही.

एटीएम रोख कसे काढायचे : १ डिसेंबरपासून एटीएममधून पैसे काढण्याच्या पद्धतीतही बदल होताना दिसत आहेत. पंजाब नॅशनल बँक (PNB) महिन्याच्या सुरुवातीला एटीएममधून पैसे काढण्याच्या प्रक्रियेत बदल करू शकते. बातम्यांनुसार, तुम्ही बँकेच्या एटीएममध्ये कार्ड टाकताच तुमच्या मोबाइल नंबरवर एक ओटीपी येईल, एटीएम स्क्रीनवर दिलेल्या कॉलममध्ये ते टाकल्यानंतरच कॅश बाहेर येईल.

रिटेलसाठी डिजिटल रुपया : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने 1 डिसेंबरपासून रिटेलसाठी डिजिटल रुपया लॉन्च करण्याची घोषणा केली आहे. किरकोळ डिजिटल चलनासाठी हा पहिला पायलट प्रोजेक्ट असेल. यादरम्यान, ई-रुपी वितरण आणि वापराच्या संपूर्ण प्रक्रियेची चाचणी केली जाईल. यापूर्वी, केंद्रीय बँकेने 1 नोव्हेंबर रोजी घाऊक व्यवहारांसाठी डिजिटल रुपया लाँच केला होता. केंद्रीय बँकेच्या या डिजिटल चलनाला सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी (CBDC) असे नाव देण्यात आले आहे. पहिल्या तारखेपासून, त्याचे रोलआउट देशातील निवडक ठिकाणी केले जाईल, ज्यामध्ये ग्राहकापासून व्यापाऱ्यापर्यंत सर्व काही समाविष्ट केले जाईल.

बँक १३ दिवस बंद राहणार आहे : डिसेंबर महिन्यात बँकेशी संबंधित कोणतेही महत्त्वाचे काम असेल तर, रिझर्व्ह बँकेने जारी केलेली सुट्ट्यांची यादी पाहूनच घराबाहेर पडा. असे होऊ नये की, तुम्ही बँकेत पोहोचलात आणि तेथे लॉक लटकलेले दिसले. डिसेंबरमध्ये एकूण 13 दिवस बँकांमध्ये कोणतेही काम होणार नाही. तथापि, या सुट्ट्या राज्यानुसार भिन्न असतील. म्हणूनच आरबीआयच्या वेबसाइटवरून बँक हॉलिडे लिस्ट तपासून योजना बनवा.