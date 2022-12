पंजाबमध्ये दहशतवादी हल्ल्याचा इशारा

चंदीगड: पंजाबमधील कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या ढासळलेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर गुप्तचर यंत्रणांनी पुन्हा एकदा मोठा अलर्ट जारी केला आहे. अलर्टमध्ये असे म्हटले आहे की पाकिस्तानचे दहशतवादी गट पंजाबमध्ये उपस्थित असलेल्या शरारती घटकांसह पंजाबच्या पोलीस ठाण्याला लक्ष्य करू शकतात. (terror attack alert in punjab) याशिवाय मोहालीतील एका पोलीस ठाण्यावर छापा टाकण्यात आला आहे. (Terrorist attack alert) दहशतवादी गटांनी यापूर्वी पोलिसांना लक्ष्य करत पंजाब पोलिसांवर 2 आरपीजी हल्ले केले आहेत, असे म्हटले पाहिजे. दुसरीकडे, अलर्टची पुष्टी करताना, लुधियाना रेंजच्या आयजीने म्हटले आहे की त्यांना वैयक्तिक आणि पंजाब स्तरावरील हल्ल्यांशी संबंधित धमक्या येत आहेत.

आयजीचा कबुली जबाब: या प्रकरणाबाबत, लुधियाना रेंजचे आयजी डॉ. कौस्तुभ शर्मा यांनी पुष्टी केली आहे की आम्हाला वैयक्तिकरित्या आणि पंजाब स्तरावर धमक्या (terror attack alert in punjab) मिळत आहेत, त्याबाबत पंजाब पोलिस कारवाई करत आहेत. ते म्हणाले की, पोलीस ठाण्यांमध्ये सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे. ते म्हणाले की, आम्ही लोकांना आवाहन केले आहे की, त्यांना कोणताही असामाजिक घटक दिसल्यास किंवा त्याबाबत काही संशय असल्यास त्यांनी तत्काळ पोलिसांना त्याची माहिती द्यावी. याबाबत एक हेल्पलाईन क्रमांक यापूर्वीच जारी करण्यात आला असून, त्यांना त्यांच्या आजूबाजूच्या परिसरातून असे काही वाटल्यास त्यांनी तत्काळ जवळच्या पोलीस ठाण्यात कळवावे, असेही त्यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, आम्ही कडक सुरक्षा व्यवस्था देखील केली आहे.

काल लोडेड आरपीजी विसर्जित केले: काल तरणतारच्या मांड भागात पोलिसांनी आरोपीची ओळख पटल्यानंतर जप्त केलेले लोडेड आरपीजी डिफ्यूज केले. (bomb squad diffused the RPG ) काल तरन तारणच्या सरहाली पोलीस ठाण्यावर झालेल्या आरपीजी लाँचरच्या हल्ल्यानंतर तीन आरोपींना ताब्यात घेण्यात आले आणि आता त्यांच्या ओळखीवर पोलिसांनी न वापरलेले (Police recovered an unused RPG rocket launcher) आरपीजी रॉकेट लाँचर जप्त केले आहे.

पोलिसांवर पहिला आरपीजी हल्ला: या वर्षाच्या सुरुवातीला मोहालीतील पोलिस इंटेलिजन्स हेडक्वार्टरला लक्ष्य करण्यात आले होते. (Police Intelligence Headquarters in Mohali) हा हल्ला १० मे २०२२ रोजी सेक्टर-७७ येथील इंटेलिजन्स ऑफिसच्या की बिल्डिंगच्या तिसऱ्या मजल्यावर ७.४५ च्या सुमारास झाला होता. त्या वेळी दुपारी. पोलिसांनी सांगितले की, ग्रेनेडचा स्फोट झाला नाही. संपूर्ण परिसर सील करण्यात आला. चंदीगड आणि संपूर्ण पंजाबमध्ये हाय अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. ग्रेनेड हल्ल्यात इमारतीच्या तिसऱ्या मजल्यावरील खिडक्यांच्या काचा फुटल्या आणि भिंतीला तडे गेले, मात्र कोणतीही जीवितहानी झाली नाही.

दुसरा हल्ला: यानंतर सरहाली पोलिस स्टेशनवर दुसरा हल्ला करण्यात आला (The second attack on Sarhali police station). या हल्ल्यात कोणतीही जीवितहानी झाली नाही, मात्र पंजाब पोलिसांच्या कामगिरीवर प्रश्न नक्कीच उपस्थित झाले आहेत. (bomb squad diffused the RPG ) यानंतर, पोलिसांनी आता आरोपीच्या चिन्हावरतिसरे न वापरलेले आरपीजी डिफ्यूज केले आहे.