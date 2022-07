जम्मू: जम्मू-काश्मीर पोलिसांनी ( Jammu and Kashmir Police ) जम्मू शहरात कार्यरत असलेल्या लष्कर-ए-तैयबाच्या मॉड्यूलचा पर्दाफाश ( Terror Modules Busted In Jammu ) केला आहे. पाकिस्तानकडून सीमावर्ती भागात 15 ड्रोन उड्डाणांनी सोडलेली शस्त्रे आणि स्फोटकांची खेप मिळवण्यात आणि वाहून नेण्यात गुंतलेल्या तीन जणांना पोलिसांनी अटक केली आहे. पोलिसांनी लष्कर-ए-तैयबाच्या दहशतवाद्याच्या जम्मू निवासस्थानातून एक एके रायफल, पिस्तूल, सायलेन्सर आणि ग्रेनेड जप्त केले ( Arms Recovered In Jammu ) आणि शहरातील संभाव्य दहशतवादी कट उधळून लावला.

जम्मूमध्ये शस्त्रास्त्रे आणि दारूगोळा जप्त, तिघांना अटक

अनेक संशयितांना पकडले - टीमने तांत्रिक विश्लेषणाच्या आधारे अनेक संशयितांना पकडले आणि नंतर कठुआच्या हरी चकच्या हबीबवर लक्ष केंद्रित केले. तो म्हणाला की चौकशीदरम्यान, त्याने कबूल केले की, तो पाकिस्तान नियंत्रित ड्रोनद्वारे सोडलेली शस्त्रास्त्रे आणि दारूगोळा मिळवित होता. आणि तो एका दहशतवादाशी संबंधित नेटवर्कचा भाग होता, एडीजीपी मुकेश सिंह यांनी सांगितले.

पाकिस्तानस्थित हस्तकांशी संबंध - तो जम्मू शहरातील तालब खाटिकन भागातील फैसल मुनीरपासून प्रेरित होता आणि त्याच्या सूचनेनुसार काम करत होता. हबीबला मिळालेली शस्त्रास्त्रे, दारुगोळा जम्मूला नेण्यात आली आणि फैसलच्या सूचनेनुसार विविध लोकांपर्यंत पोहोचवण्यात आली. यानंतर फैसल मुनीरला ताब्यात घेऊन चौकशी करण्यात आली, अशी माहिती अधिकाऱ्याने दिली. चौकशीदरम्यान त्याने पाकिस्तानस्थित हस्तकांशी संबंध आणि या दहशतवादी संगनमतामध्ये सहभाग असल्याची कबुली दिली, असे सिंह म्हणाले.

पाकिस्तानस्थित हँडलर्सच्या संपर्कात - सिंह म्हणाले की, मुनीरने खुलासा केला की तो दोन वर्षांहून अधिक काळ पाकिस्तानस्थित हँडलर्सच्या संपर्कात होता आणि सांबा आणि कठुआमध्ये मन्यारी, मावा आणि हरी- ए-चकसह अनेक ठिकाणी 15 हून अधिक ड्रोन-ड्रॉप केलेले माल मिळाले. सिंग यांनी सांगितले की, मुनीरने केलेल्या खुलाशावरून त्याच्या घरातून एक एके-46 रायफल, दोन मॅगझिन, 60 काडतुसे, पाच पिस्तूल, 15 मॅगझिन, 100 राउंड, दोन पिस्तुल सायलेन्सर, आठ ग्रेनेड आणि वजनाचे यंत्र जप्त करण्यात आले. शस्त्रे. अॅक्सेसरीजचा समावेश आहे.

