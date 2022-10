रेवा : शहरातील सिटी कोतवाली पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत असलेल्या आनंद मार्ग शाळेत शिकणाऱ्या तिसरीच्या विद्यार्थ्याला बेदम मारहाण ( Teacher Brutally Beat Up Student ) केल्याची घटना उघडकीस आली आहे. त्यानंतर विद्यार्थ्याच्या कुटुंबीयांनी पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. त्याचवेळी पोलिसांकडून या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे. मंगळवारी जेव्हा विद्यार्थी शाळेत पोहोचला तेव्हा शिक्षकाने गृहपाठ न केल्यामुळे ( Student For Not Done Homework ) त्याला बेदम मारहाण केली. मारहाण करताना विद्यार्थ्याी रक्तबंबाळ झाला त्यामुळे विद्यार्थ्याच्या अंगावर अनेक जखमाही झाल्या आहेत. ( Against Teacher In Rewa )

गृहपाठ न केल्याने शिक्षकाने मुलाला शिक्षा केली : शहरातील सिटी कोतवाली पोलीस ठाणे हद्दीतील उपनगरात असलेल्या आनंद मार्ग विद्यालयात इयत्ता तिसरीत शिकणारा विद्यार्थी काही दिवसांपासून कुटुंबासह फिरायला गेला होता. त्यामुळे त्यांनी शाळेतून सुट्टी घेतली. त्याचवेळी सुटी संपवून तो सोमवारी शाळेत पोहोचला तेव्हा त्याचे एकही शिक्षक शाळेत आले नाहीत. दुसऱ्या दिवशी मंगळवारी विद्यार्थी शाळेत पोहोचला असता शिक्षकाने त्याला गृहपाठाबद्दल विचारणा केली असता विद्यार्थ्याने आपल्याला गृहपाठ माहीत नसल्याचे सांगताच त्याने विद्यार्थ्याला मारहाण करण्यास सुरुवात केली.

सिटी कोतवाली पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल : आनंद मार्ग शाळेत (Anand Marg School ) लक्ष्मी नावाच्या शिक्षिकेने विद्यार्थ्याला मारहाण करताना रक्तस्त्राव केला होता. त्यानंतर जेव्हा विद्यार्थी घरी पोहोचला तेव्हा कुटुंबीयांनी दुखापतीचे कारण विचारले, तेव्हा मुलाने संपूर्ण घटना सांगितली. त्यावर मुलाच्या आईने तक्रार घेऊन शाळा गाठली. मात्र शाळेत त्यांची तक्रार ऐकून घेण्याऐवजी त्यांना शिक्षकांनीही फटकारले. यामुळे व्यथित झालेल्या विद्यार्थ्याच्या आईने सिटी कोतवाली पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. आता पोलिसांचे पथक या प्रकरणाच्या तपासात गुंतले आहे. तर याप्रकरणी मुलाच्या आईचे म्हणणे आहे की, ती मुलासोबत बाहेरगावी गेली होती. ही माहिती शाळा व्यवस्थापनाला देण्यात आली. ती बाहेरून परतली तेव्हा शाळेतील शिक्षिका लक्ष्मी कुंदर यांनी गृहपाठ न केल्याने मुलाला बेदम मारहाण केली आहे.

पोलिस तपासात गुंतले : शहर कोतवाली पोलिस ठाण्याचे प्रभारी प्रवीण उपाध्याय यांनी या प्रकरणाचा तपास सुरू केल्याचे सांगितले. आनंद मार्ग शाळेच्या शिक्षकावर मुलाच्या कुटुंबीयांनी मारहाण केल्याचा आरोप केला आहे. तपास सुरू असून, जे काही तथ्य समोर येईल, त्यावर कारवाई केली जाईल असे शहर कोतवाली पोलिस ठाण्याचे प्रभारी प्रवीण उपाध्याय यांनी सांगितले आहे.