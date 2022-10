आझमगडमधील एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये काही लोक एका व्यक्तीला चप्पलने मारहाण ( Teacher Beaten ) करत आहेत. (Video of the beating went viral on social media )

विनयभंगाच्या आरोपावरून शिक्षकाला मारहाण

विनयभंग केल्याचा आरोप : व्हायरल झालेला व्हिडिओ पवई ब्लॉकच्या माहुल रोडवरील सराया खुर्द येथे बांधलेल्या प्राथमिक शाळेचा आहे. शिक्षकाने विद्यार्थिनीचा विनयभंग केल्याचा आरोप आहे, या प्रकरणी पीडित मुलीच्या नातेवाईकांनी शाळेत पोहोचून शिक्षकाला चप्पलने मारहाण केली. या मारहाणीचा व्हिडिओ कोणीतरी सोशल मीडियावर व्हायरल केला