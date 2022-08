पाली राजस्थान जिल्ह्यातील सोजत उपविभागातील बागडी गावातील शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयातील शिक्षकाने शुक्रवारी पाली येथे दलित विद्यार्थ्याला बेदम मारहाण Teacher Beaten Up Dalit Student केली. विद्यार्थ्याच्या अंगावर मारहाणीच्या खुणा आहेत. education department suspended accused teacher कुटुंबीयांनी बालकाला गंभीर अवस्थेत रुग्णालयात दाखल केले असून, त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत. नातेवाईकांनी आरोपी शिक्षकाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिसांनी आरोपी शिक्षकाला अटक केली Teacher Arrested For Beaten Up Student आहे.

सरदारपुरा येथील रहिवासी योगेंद्र मेघवाल हे बागरी येथील शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयात शिक्षण घेत असून, समाजकल्याण वसतिगृहात राहतात. नेहमीप्रमाणे बुधवारीही तो शाळेत गेला. यावेळी तो त्याच्या वर्गमित्रांशी बोलत होता. यावर शाळेतील शिक्षक भंवर सिंह संतापले आणि त्यांनी योगेंद्र या विद्यार्थ्याला छडीने मारहाण करण्यास सुरुवात केली. शिक्षकाने विद्यार्थ्याला बेदम मारहाण केल्याने त्याच्या संपूर्ण शरीरावर खुणा उमटल्या.

घटनेची माहिती मिळताच कुटुंबीय बागडी येथे पोहोचले आणि विद्यार्थ्याला डॉक्टरांना दाखवून आरोपी शिक्षकाविरुद्ध बागडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला. यावर पोलिसांनी शिक्षकाला ताब्यात घेतले. त्याचवेळी सीओ हेमंत जाखड या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास करत आहेत. या घटनेची माहिती मिळताच शिक्षण विभागाने शिक्षकाला निलंबित केले आहे.

त्याचवेळी विद्यार्थ्यावरील अत्याचाराच्या निषेधार्थ विद्यार्थ्याचे कुटुंबीय आणि समाजातील लोक शिक्षकावर कारवाई करण्याच्या मागणीसाठी पोहोचले. तपास अधिकारी सीओ हेमंत जाखर यांनी सांगितले की, हे प्रकरण उघडकीस येताच शांतता भंग केल्याच्या आरोपाखाली शिक्षकाला अटक करण्यात आली आणि त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. या प्रकरणाची चौकशी करण्यात येत आहे.TEACHER BEATEN UP DALIT STUDENT IN PALI OF RAJASTHAN EDUCATION DEPARTMENT SUSPENDED

