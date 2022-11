उत्तराखंड : अल्पवयीन विद्यार्थिनीचा विनयभंग ( Molestation of a minor student ) आणि बलात्कार करण्याचा प्रयत्न ( Tacher Attempt To Rape ) करणाऱ्या शिक्षकाविरुद्ध गोपेश्वर पोलिस ठाण्यात पोक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. रजा संपल्यानंतर शिक्षकाने विद्यार्थिनीला फूस लावून जंगलात नेल्याचा आरोप आहे. जिथे त्याने विद्यार्थिनीचा विनयभंग आणि बलात्काराचा प्रयत्न केला. याप्रकरणी पीडित विद्यार्थ्याच्या कुटुंबीयांनी आरोपी शिक्षकाविरुद्ध गोपेश्वर पोलीस ठाण्यात ( Gopeshwar Police Station ) तक्रार दाखल केली आहे. त्यानुसार पोलिसांनी पॉक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. ( case has been registered under the POCSO Act ) पोलिसांनी आरोपी शिक्षकाला अटक केली आहे.

पीडितेचा केला विनयभंग : या प्रकरणाबाबत गोपेश्वर नगरातील नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. संतप्त लोक आणि आरोपींमध्ये हाणामारी झाली, मात्र पोलिसांनी हस्तक्षेप करून त्यांना वाचवले. हे प्रकरण गेल्या १७ नोव्हेंबरचे आहे. सुटीनंतर आरोपी शिक्षकाने विद्यार्थिनीला मोबाईलवर मेसेज करून गोपेश्वर येथील पोखरी बंदजवळ एका निर्जन ठिकाणी बोलावून घेतले आणि तेथे त्याने पीडितेचा विनयभंग सुरू केला. या घटनेला शेजारी बसलेल्या स्थानिक लोकांनी विरोध केला असता आरोपी शिक्षक पळून गेला.

शिक्षकाविरुद्ध गुन्हा दाखल : लोकांनी विद्यार्थिनीकडे या तरुणाची चौकशी केली असता विद्यार्थ्याने शिक्षक असल्याचे सांगितले आणि विद्यार्थ्याने शिक्षकाचा मोबाईल क्रमांकही स्थानिकांना दिला. लोकांनी मोबाईलवर कॉल केला असता आरोपी शिक्षकाने मोबाईल बंद केला. त्यानंतर विद्यार्थिनीला स्थानिक लोकांनी तिच्या घरी नेले. ही बाब विद्यार्थ्याच्या कुटुंबीयांपर्यंत पोहोचल्यानंतर विद्यार्थ्याच्या कुटुंबीयांनी चमोलीच्या पोलीस उपअधीक्षकांची भेट घेतली. त्यानंतर विद्यार्थ्याच्या कुटुंबीयांच्या तक्रारीवरून आरोपी शिक्षकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करून रात्री उशिरा शिक्षकाला अटक करण्यात आले आहे.