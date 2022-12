बैतूल (मध्य प्रदेश) : बैतूलमध्ये बोअरवेलमध्ये पडलेल्या आठ वर्षीय तन्मय साहूला शनिवारी पहाटे वाचवण्यात यश आले आहे. पुढील उपचारासाठी त्यांना रुग्णवाहिकेतून बैतूल जिल्हा रुग्णालयात नेण्यात येत आहे. 80 तासांनंतर, मुलाला बोअरवेलमधून यशस्वीरित्या बाहेर काढण्यात आले. ( Tanmay Sahu who Fell In A Borewell In Been Rescued )

12 फूट वर येताच दोरी तुटली : मांडवी गावात बोअरवेलमध्ये पडलेल्या तन्मयला बाहेर काढण्यासाठी २ पोकलेन आणि १ जेसीबीने खोदकाम सुरू केले होते. त्याला बाहेर काढण्यासाठी हातात दोरीने बांधून वर आणण्याचा प्रयत्नही करण्यात आला, मात्र सुमारे 12 फूट वर येताच दोरी तुटली. सुमारे 50 फूट खोल बोअरवेलमध्ये मुलगा अडकलाल होता.

बोअरवेलला समांतर खोदला जात आहे खड्डा : बोअरवेलपासून ३० फूट अंतरावर पोकलेन आणि जेसीबी मशिनने समांतर खड्डा खोदण्यात आले होते. वडिलांनी मुलाशी बोलले तेव्हा तो म्हणाला की इथे खूप अंधार आहे. मला भीती वाटते. लवकर बाहेर काढा. पण तेव्हापासून मुलाकडून मिळणारा प्रतिसाद थांबला होता. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनीही ट्विट करून मुलाच्या आरोग्यासाठी प्रार्थना केली होती. सर्व विभागाचे अधिकारी घटनास्थळी उपस्थित होते. यासोबतच मुलाच्या कुटुंबीयांसह परप्रांतीय लोकांचीही तेथे गर्दी झाली होती. (The pit is being dug parallel to the borewell)

30 फुटांपर्यंत खोदकाम : जिल्हाधिकारी अमनबीर बैंस म्हणाले की, मुलाला बोअरवेलमधून बाहेर काढण्यासाठी हातात दोरी बांधून मुलाला वर काढण्याचेही प्रयत्न करण्यात आला. यामुळे बालकही 12 फूट वर आले होते. मात्र दोरी तुटली त्यामुळे मुलगा तिथेच अडकला. मध्यरात्री 12 पासून बाजूला नवीन खड्डा खोदण्याचे काम सुरू करून मुलाच्या सुटकेचे प्रयत्न सुरू होते. खड्डा 30 फुटांपर्यंत खोदण्यात आला. बोअरवेलजवळ सुमारे 15 फूट खोली केल्यानंतर खडकाळ जमिनीमुळे खोदकाम करणे कठीण होत होते.अखेर शनिवारी पहाटे तन्मयला वाचवण्यात यश आले . पुढील उपचारासाठी त्यांना रुग्णवाहिकेतून बैतूल जिल्हा रुग्णालयात नेण्यात येत आहे. 80 तासांनंतर, मुलाला बोअरवेलमधून यशस्वीरित्या बाहेर काढण्यात आले.