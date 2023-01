चेन्नई : तामिळनाडूचे राज्यपाल आर एन रवी (Tamil Nadu governor RN Ravi) यांनी आज विधानसभेतून सभात्याग केला. (governor RN Ravi walks out from assembly). मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी राज्य सरकारने तयार केलेले भाषण रेकॉर्डवर घेण्यास आणि राज्यपालांनी प्रथागत अभिभाषणात जोडलेले किंवा वगळलेले भाग काढून टाकण्यास सांगणारा ठराव मांडल्यानंतर त्यांनी विधानसभेतून सभात्याग केला. (walks out from assembly over row with CM MK Stalin). विधानसभेने केवळ राज्यपालांचे मूळ भाषण रेकॉर्ड करण्याचा ठराव मंजूर केला, जो राज्य सरकारने तयार केला होता आणि सभापतींनी अनुवादित केला होता. काही क्षणांनंतर राष्ट्रगीताचीही वाट न पाहता राज्यपाल निघून गेले. एमके स्टॅलिन यांनी ठरावात म्हटले आहे की, राज्यपालांची कृती 'विधानसभा परंपरांच्या विरुद्ध' आहे.

भाजपने केला बचाव : आता राज्यपालांच्या या निर्णयाचा राज्यातील भाजपने बचाव केला आहे. राज्यपालांच्या अभिभाषणाचे वाचन करण्यासाठी सरकारने राजभवनाची संमती घेतली नाही, असा आरोप भारतीय जनता पक्षाचे आमदार वनथी श्रीनिवासन यांनी केला. त्यांनी रवींचा बचाव करत द्रमुक सरकारवर निशाणा साधला आहे.

अनेक नेत्यांचा उल्लेख टाळला : राज्यपालांनी राज्य सरकारने तयार केलेल्या अभिभाषणातील काही भाग वगळले होते ज्यात धर्मनिरपेक्षतेचा संदर्भ होता. यात तमिळनाडू हे शांततेचे आश्रयस्थान असल्याचे वर्णन केले होते आणि पेरियार, बाबासाहेब आंबेडकर, के कामराज, सीएन अन्नादुराई आणि करुणानिधी यांसारख्या नेत्यांचा उल्लेख होता. सत्ताधारी द्रमुकचा प्रचार करणाऱ्या 'द्रविड मॉडेल'चा संदर्भही त्यांनी वाचला नाही.

रवी यांच्या विरोधात विधानसभेत नारे : सत्ताधारी द्रमुकचे मित्रपक्ष, काँग्रेस, विदुथलाई चिरुथाईगल काची (व्हीसीके), सीपीआय आणि सीपीआय (एम) यांनी यापूर्वी राज्यपालांच्या अभिभाषणावर बहिष्कार टाकला होता. निषेध केल्यानंतर घोषणाबाजी करून बंदी घालण्यासह विधेयके मंजूर करण्यात त्यांनी विलंब केला. विधानसभेने मंजूर केलेली २१ विधेयके राज्यपालांकडे प्रलंबित आहेत. राज्यपाल रवी यांच्या विरोधात विधानसभेत 'तमिळनाडू छोडो' चे नारे घुमले. सत्ताधारी द्रमुकच्या आमदारांनीही 'भाजप, आरएसएसची विचारधारा लादू नका', अशा घोषणा दिल्या. काँग्रेसचे खासदार कार्ती पी चिदंबरम यांनी राज्यपालांना हटवण्याची मागणी केली आणि त्यांची भूमिका 'असक्षम' असल्याचे म्हटले.

तामिळनाडूसाठी 'थमिझगम' हे अधिक योग्य नाव : तामिळनाडूसाठी 'थमिझगम' हे अधिक योग्य नाव असेल, या राज्यपालांच्या अलीकडील टीकेचा द्रमुकच्या आमदारांनी निषेध केला. 'दुर्दैवाने तामिळनाडूमध्ये असे प्रतिगामी राजकारण झाले आहे की आम्ही द्रविड आहोत आणि संविधानाच्या आधारे आम्हाला एकत्र आणले गेले आहे. आम्ही राष्ट्राचा भाग नाही या आख्यानाला बळकटी देण्याचा संपूर्ण प्रयत्न अर्ध्या शतकात निर्माण झाला आहे. 'ही एक सवय झाली आहे. इतके प्रबंध लिहिले गेले आहेत. सर्व खोट्या आणि खराब काल्पनिक कथा आहेत. हे खंडित केले पाहिजे. सत्याचा विजय झाला पाहिजे. खरं तर, तामिळनाडू ही भारताचा आत्मा धारण करणारी भूमी आहे. ही भारताची ओळख आहे. खरं तर, थमिझगम हा शब्द म्हणण्यासाठी अधिक योग्य असेल,' असे राज्यपाल म्हणाले होते.

भाजपचे दुसरे प्रदेशाध्यक्ष' म्हणून काम करणे थांबवावे : राज्यपाल आणि राज्य सरकारमध्ये भांडणे झाली आहेत. सत्ताधारी पक्षाने रवी यांच्यावर भाजपच्या इशाऱ्यावर काम केल्याचा आरोप केला आहे. डीएमके खासदार टीआर बाळू यांनी यापूर्वी रवी यांच्या राज्याचे नाव बदलण्याच्या सूचनेबद्दल टीका केली होती आणि त्यांनी 'भाजपचे दुसरे प्रदेशाध्यक्ष' म्हणून काम करणे थांबवावे, असे म्हटले होते. बाळू म्हणाले, 'राज्यपाल आरएन रवी दररोज गोंधळ आणि संघर्ष निर्माण करण्यासाठी काही वादग्रस्त टिप्पण्या देत असतात. राज्यपाल म्हणाले, '५० वर्षांच्या द्रविडीय राजकारणात लोकांची फसवणूक झाली आहे'. हे अत्यंत निषेधार्ह आहे. त्यांनी भाजपच्या राज्य मुख्यालय कमलालयम येथून हे बोलले पाहिजे, राजभवनातून नाही'.