बिहारमध्ये विषारी दारूचा कहर सुरूच.. नव्या घटनेत ५ जणांचा मृत्यू

सिवान (बिहार): Five Died due to Poisonous Liquor: सारणच्या छपरामध्ये विषारी दारूचा नंगा नाच पाहायला मिळत आहे. या मुद्द्यावरून विरोधकांनी सभागृहात गदारोळ केला. दरम्यान, सिवानमधून पाच जणांचा मृत्यू झाल्याची बातमी समोर आली suspicious death in Siwan आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या लोकांच्या मृत्यूचे कारण विषारी दारूचे सेवन असल्याचेही सांगितले जात आहे. हे प्रकरण भगवानपूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील ब्रह्मस्थान गावाशी संबंधित आहे. Death due to poisonous liquor

'दारू प्यायल्याने त्याचा मृत्यू झाला' : शंभू यादव दारू पिऊन आल्याचे मृताच्या कुटुंबीयांनी सांगितले. त्यानंतर त्याची प्रकृती ढासळू लागली. दृष्टी गेली. नंतर त्याला हॉस्पिटलमध्ये आणले तेव्हा त्याच्या पोटात तीव्र वेदना होऊ लागल्या आणि काही वेळातच त्याचा मृत्यू झाला. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणी एका व्यक्तीचा मृतदेह रुग्णवाहिकेतून सिवान सदर रुग्णालयात आणण्यात आला आहे. तर 2 जणांच्या नातेवाईकांनी मृतदेह चोरून जाळले. त्याचबरोबर इतरांचीही माहिती गोळा केली जात आहे.

विषारी दारूमुळे शंभूचा मृत्यू झाला.इथे दारू फुकट मिळते.माणसे होती.बिहारची अवस्था फार वाईट आहे. - अशोक कुमार राय, मृताचे कुटुंब

सिवानमध्ये मृत्युमुखी पडलेल्या पाच जणांची नावे :

1. महेश राय, वडील कै. ध्रुव यादव

2. अमीर मांझी, वडील फुलेना मांझी

3. अवध मांझी, वडील नरसी मांझी (पोलीस स्टेशनचे चौकीदार)

4. शंभू यादव

5. राजेंद्र पंडित

छपरा बनावट दारू प्रकरण: बिहारच्या सारण जिल्ह्यात, बनावट दारूमुळे मृत्यूमुखी पडणाऱ्यांची संख्या दर तासाला एक-एक करून वाढत आहे. बनावट दारू पिऊन आतापर्यंत ५४ जणांचा मृत्यू झाला आहे. अनेकांवर छपरा आणि पाटणा येथील पीएमसीएचमध्ये उपचार सुरू आहेत, तर अनेकांची दृष्टी गेली आहे. मंगळवारी रात्री ते बुधवारी सकाळपर्यंत हे मृत्यू झाले. त्याचबरोबर दारूप्रकरणी कारवाई करताना प्रशासनाने एसडीपीओ, स्टेशन हेड आणि कॉन्स्टेबल यांची बदली निलंबित केली आहे. तपासासाठी एसआयटी स्थापन करण्यात आली आहे. उत्पादन विभागाची 7 पथके छापे टाकत आहेत.

छपरा येथे भाजपच्या शिष्टमंडळाने घेतली मृतांच्या नातेवाईकांची भेट : या मुद्द्यावर भारतीय जनता पक्ष विधानसभेच्या आत आणि बाहेर आक्रमक भूमिका घेत आहे. गुरुवारी विरोधी पक्षनेते विजय सिन्हा, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते सम्राट चौधरी, माजी उपमुख्यमंत्री तारकिशोर यांच्यासह भाजपच्या शिष्टमंडळाने छपराला भेट दिली. त्यांनी कुटुंबीयांची भेट घेऊन मृत्यूचे कारण आणि तेथे सुरू असलेल्या पोलिस कारवाईचा आढावा घेतला. आज भाजपचे एक शिष्टमंडळ राज्यपालांना भेटून बिहारमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी करणार असल्याची शक्यता आहे.