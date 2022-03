नवी दिल्ली- हवामान बदलामुळे पिकांच्या उत्पादनावर ( Climate impact on crops ) परिणाम होत आहे. बीटी कॉटनप्रमाणे ( BT cotton ) पालेभाज्यांच्या गुणवत्ता व उत्पन्नवाढीसाठी काय प्रयत्न सुरू आहेत, असा प्रश्न खासदार सुप्रिया सुळे यांनी ( Supriya Sule on qualities of seeds ) लोकसभेत उपस्थित केला. त्यावर केंद्रीय राज्यमंत्री कैलाश चौधरी यांनी आयसीआरकडून 7 वर्षात विविध 1500 नवीन वाण विकसित ( ICR new seeds development ) झाल्याचे सांगितले.