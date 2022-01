नवी दिल्ली : सुल्ली डील ॲप ( Omkareshwar makar of Sulli Deal App )तयार करणाऱ्या ओंकारेश्वरने स्पेशल सेलसमोर अनेक धक्कादायक खुलासे केले आहेत. त्यांनी सांगितले की, अशा मुलींची छायाचित्रे या ॲपवर बोली लावण्यासाठी टाकण्यात आली होती, ज्या ट्विटरवर हिंदू आणि मंदिरांविरोधात कमेंट करत होत्या. तो अशा मुलींना ट्विटरवर शोधायचा आणि तिचा फोटो उचलायचा आणि सुली डील ॲपवर बोली लावायचा ( Bid of anti-Hindu girls on Suli Deal app ). यातील जवळपास 100 टक्के मुली मुस्लिम होत्या.

डीसीपी केपीएस मल्होत्रा ​​यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बुल्लीबाई ॲप बनवणाऱ्या नीरज बिश्नोईने ( Neeraj Bishnoi, maker of Bullibai app ) चौकशीदरम्यान ओंकारेश्वरची माहिती दिली. ओंकारेश्वरने ट्विटरवर तयार केलेल्या ग्रुपचा तो सदस्य होता. त्यांनी दिलेल्या इनपुटनंतर सायबर सेलच्या टीमला ओंकारेश्वरची माहिती मिळाली. त्याच्या मदतीने एसीपी रमण लांबा यांच्या देखरेखीखाली इन्स्पेक्टर हंसराज, भानू प्रताप, एसआय नीरज आणि पवन यांच्या पथकाने त्याला अटक केली. पोलिसांनी त्याला न्यायालयात हजर केले असता चार दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली. त्याच्या मोबाईल आणि मॅक बुकची फॉरेन्सिक तपासणी केली जात आहे जेणेकरून त्याच्याकडून डिलीट केलेला डेटा परत मिळवता येईल.

पोलीस सूत्रांनी सांगितले की, बीसीएचे शिक्षण घेतल्यानंतर ओंकारेश्वर फ्रीलांसर म्हणून काम करतो. त्याला संगणकाचे चांगले ज्ञान आहे. तो लोकांसाठी वेबसाइट विकसित करण्यासह इतर काम करतो. यातून त्याला चांगले पैसे मिळत. अनेक मुली मंदिरे, देव आणि हिंदू धर्माबद्दल आक्षेपार्ह टिप्पणी करत असल्याचे त्याने ट्विटरवर पाहिल्याचे त्याने प्राथमिक चौकशीदरम्यान पोलिसांना सांगितले. याबाबत त्यांनी अनेक ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर तक्रारही केली होती. पण नंतर अशा मुलींना धडा शिकवला पाहिजे, असे त्याला वाटले. म्हणूनच तो जानेवारी २०२१ मध्ये ट्रेडमहासभा नावाच्या ट्विटर ग्रुपमध्ये सामील झाला. त्यात त्यांच्यासारखे जवळपास 50 सदस्य होते. येथे त्यांनी ठरवले की, मुस्लिम महिलांना ट्रोल करायचे.

