नवी दिल्ली: Shiv Sena Name Symbol Dispute: निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेच्या गटांना 23 नोव्हेंबरपर्यंत Submit documents on dispute by Nov 23 पक्षाच्या नावावर आणि चिन्हावर दावा करण्यासाठी नवीन कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले EC to Sena factions आहे.

12 नोव्हेंबर रोजी दोन्ही गटांना पत्र लिहून, निवडणूक आयोगाने त्यांना सादर केलेल्या कागदपत्रांची एकमेकांशी देवाणघेवाण करण्यास सांगितले. निवडणूक आयोगाने सांगितले की, जर काहीही प्राप्त झाले नाही, तर असे गृहीत धरले जाईल की त्यांच्याकडे या विषयावर नवीन काही सांगायचे नाही आणि वैयक्तिक सुनावणीची तारीख निश्चित करण्यासह ते प्रकरण पुढे जाईल.

ऑक्टोबरमध्ये एका अंतरिम आदेशात आयोगाने दोन्ही गटांना पक्षाचे नाव किंवा धनुष्यबाण चिन्ह वापरण्यास मनाई केली होती. नंतर ठाकरे गटासाठी पक्षाचे नाव म्हणून 'शिवसेना - उद्धव बाळासाहेब ठाकरे' आणि पक्षाच्या एकनाथ शिंदे गटासाठी 'बाळासाहेबांची शिवसेना' (बाळासाहेबांची शिवसेना) असे नाव देण्यात आले. "वादाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत अंतरिम आदेश कायम राहील" असे निवडणूक आयोगाने सांगितले होते.

शिवसेनेच्या 55 पैकी 40 आमदार आणि लोकसभेतील 18 पैकी 12 सदस्यांचा पाठिंबा असल्याचा दावा करत शिंदे यांनी ठाकरे यांच्या नेतृत्वाविरोधात बंड केले होते. ठाकरे यांनी शिवसेना-राष्ट्रवादी-काँग्रेस आघाडीच्या मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर भाजपच्या पाठिंब्याने शिंदे मुख्यमंत्री झाले.