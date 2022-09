सध्याचा काळ मानसशास्त्राच्या भाषेत तणावाचा काळ असे म्हटले जाते. आता वैद्यकीय शास्त्राचे नवे संशोधन असे दर्शवत आहे की, आरोग्याशी संबंधित बहुतेक समस्या ताणतणावांच्या असतात. आजारांच्या मुळाशी मनोवैज्ञानिक ( Psychosomatic causes ) कारणे अधिक महत्त्वाची मानली जात आहेत. जवळजवळ प्रत्येक रोगाच्या मागे कुठेतरी किंवा त्याच्या मंद पुनर्प्राप्तीमध्ये तणावाची भूमिका असते. आजकाल, वैद्यकीय शास्त्रामध्ये जीवनशैलीच्या आजारांची एक मोठी यादी आहे, कारण असे मानले जाते की चुकीच्या जीवनशैलीमुळे अनेक रोग वाढत आहेत, ज्यांना वैद्यकीय भाषेत जीवनशैली रोग ( Lifestyle diseases ) म्हणतात. ( Stress Depression In Children Also Faulty Lifestyle Affects Mental Health Of Teenagers )

शास्त्रीय मानसशास्त्राच्या धारणेत बदल : ही सदोष जीवनशैली जगण्यावर आणि विचारसरणीवर परिणाम करते. मधुमेह, हृदयविकार, वाताचे विकार, अल्सर यासह अनेक आजारांमागे त्याचा प्रभाव आहे. शारीरिक श्रम हा तणाव कमी करण्यासाठी प्रभावी आहे, त्यामुळे आजकाल उपचारांमध्ये शारीरिक श्रमालाही महत्त्व दिले जात आहे, परंतु शास्त्रीय मानसशास्त्रात असा विश्वास आहे की तणावाचा सहसा मुलांवर परिणाम होत नाही. कारण त्यांची जीवनशैली मुक्त, खेळकर आणि चिंतामुक्त असते. पण ही संकल्पना आता बदलण्याची गरज असल्याचे अलीकडची परिस्थिती दर्शवते. विशेषत: कोरोना कालावधीनंतर मुलांमध्ये तणावाची लक्षणे दिसून येतात. माहितीचा स्फोट आणि वाणिज्य आणि उपभोगवादाच्या या युगात समाजाच्या मानसिक स्थितीत झालेले बदल थोडे पूर्वी दिसत असले तरी कोरोना काळ आणि त्यानंतर झालेल्या बदलांमुळे आता मोठा बदल दिसू लागला आहे.

मुलांमधील तणावाची लक्षणे : मानसोपचारतज्ज्ञ आणि तणाव व्यवस्थापन तज्ज्ञ म्हणून लोक अनेकदा माझ्याकडे (डॉ. प्रमोद पाठक, माजी प्राध्यापक IIT-ISSM) चर्चा आणि सल्ल्यासाठी येत. मात्र आता जी नवीन बाब दिसून येत आहे, त्यातून मुलांमध्ये तणावाची लक्षणे दिसू लागली असून त्यामुळे त्यांच्या मानसिक स्थितीवर परिणाम होत असल्याचे दिसून येत आहे. अलीकडे, एका पालकाने मला फोनवर संपर्क साधला की त्यांना मला भेटायचे आहे. जेव्हा मी त्याला याचे कारण विचारले तेव्हा त्याने सांगितले की त्याची 11 वर्षाची मुलगी डिप्रेशनने त्रस्त आहे आणि तिला त्यासाठी औषध घ्यावे लागेल. हे थोडेसे असामान्य होते कारण असे प्रकरण माझ्याकडे क्वचितच आले असते. तेही किरकोळ समस्यांसह. या वयातील मुलाच्या पालकांपैकी कोणीही नैराश्यासारख्या गंभीर समस्येने त्याच्याशी संपर्क साधला नव्हता. मी त्याला दुसऱ्या दिवशी यायला सांगितले.

मुलांवर अनावश्यक दबाव : मुलगी माझ्याकडे आली तेव्हा ती सामान्य दिसत होती. मी पालकांना विचारले की भाऊ, तुम्हाला मानसोपचार तज्ज्ञाकडे जाण्याची काय गरज होती. म्हणून त्याने सामान्यतः नैराश्याशी संबंधित अनेक लक्षणे आणि क्रियाकलापांचे वर्णन केले. मग मी त्या मुलीशी अलगद बोललो, ती काय बोलली हे महत्वाचे आहे. ती म्हणाली की ती पूर्वी जिथे राहत होती तिथे शेजारी मुलं होती ज्यांच्याशी ती संध्याकाळच्या वेळी किंवा विश्रांतीच्या वेळी मिसळायची आणि खेळायची. अलीकडे ते एका अपार्टमेंटमध्ये शिफ्ट झाले आहेत आणि अशा सुविधा तेथे उपलब्ध नाहीत. मुले असतील पण ते त्यांच्या घरात बंदिस्त असतील. मग मी विचारले की तुम्ही तुमच्या मोकळ्या वेळेत काय करता? तर ती म्हणाली कि मी मोबाईल वर खेळते. मी विचारले की तुझी आई आपला रिकामा वेळ तुझ्याबरोबर घालवत नाही. तर ती म्हणाली की तिच्या फावल्या वेळात आई पण मोबाईलवर गुंतलेली असते. ही कथा एका मुलाची नाही. ही एका संपूर्ण पिढीची कहाणी आहे आणि एकटेपणा ही आजच्या मुलांची एक मोठी समस्या बनत आहे, ज्यामुळे ते देखील तणावग्रस्त आहेत. अलीकडच्या काळात अशी अनेक प्रकरणे माझ्याकडे आली आहेत. याशिवाय माहितीच्या या युगात पालकही आजूबाजूच्या मुलांची उदाहरणे देऊन मुलांवर विनाकारण दबाव टाकतात की हे करावे लागेल, ते करावे लागेल. या दबावामुळे तणाव निर्माण होतो.

मुलांच्या अपरिपक्व मनावर परिणाम - खरं तर, माहितीच्या अतिरेकाने आकांक्षा वाढल्या आहेत, परंतु इच्छा अमर्याद केल्या आहेत. पण त्यासाठी कोणता मार्ग निवडायचा किंवा त्यासाठी कितपत शक्‍य आहे यावर चर्चा होत नाही. त्यामुळे गोंधळ, अनिश्चितता आणि चिंता यांचा संमिश्र परिणाम मुलांच्या अपरिपक्व मनावर होत आहे. याशिवाय पालकही आपल्या महत्त्वाकांक्षेवर नियंत्रण ठेवू शकत नाहीत आणि त्यांची मते विनाकारण मुलांवर लादत आहेत. वास्तविक ताण ही मनाची स्थिती आहे, विचार करण्याची एक चुकीची पद्धत आहे जी मानवी भावनांवर परिणाम करते आणि त्याच्या मेंदूमध्ये रासायनिक असंतुलन निर्माण करते आणि त्यामुळे त्याच्या मानसिक आणि शारीरिक आरोग्यावर परिणाम होतो. आजकाल ही समस्या वाढत आहे.