सिलीगुडी : मंगळवारी हावडाहून न्यू जलपाईगुडीकडे जाणारी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन ( Vande Bharat Express ) क्रमांक २२३०२ असल्याची माहिती रेल्वेकडून देण्यात आली आहे. न्यू जलपाईगुडीला पोहोचल्यावर, तिथे ट्रेनच्या चाचणीदरम्यान असे आढळून आले की, C-3 आणि C-6 या डब्यांच्या खिडक्यांच्या काचेच्या बाहेरील भागाला तडे गेले आहेत. बाहेरून झालेल्या दगडफेकीमुळे ( stone pelting on Vande Bharat Express in Bengal ) नुकसान झाले आहे. रात्री 1:20 च्या सुमारास ट्रेन न्यू जलपाईगुडीच्या दिशेने जात असताना न्यू जलपाईगुडी यार्डजवळ ( New Jalpaiguri Yard ) बाहेरून दोन डब्यांवर दुष्कर्मांनी दगडफेक केल्याचे तपासात समोर आले आहे. रेल्वे अधिकार्‍यांनी न्यू जलपाईगुडी स्थानकावरील नुकसानीचीही तपासणी केली. त्या स्थितीतही ट्रेन नियोजित वेळेवर हावड्याकडे रवाना झाली. ( Stones Pelted At Vande Bharat Express )

बाहेरून ट्रेनवर दगडफेक : रेल्वेच्या कटिहार विभागाचे सुरक्षा अधिकारी कमल सिंह म्हणाले, ही घटना आज वंदे भारत एक्सप्रेसच्या एनजेपी प्रवेशद्वारावर घडली. बाहेरून कोणीतरी ट्रेनवर दगडफेक केली. दोन खोल्यांच्या खिडक्यांच्या काचा फुटल्या. या संपूर्ण घटनेचा प्रकरणाचा तपास करत आहोत. गरज भासल्यास स्थानिक पोलिस ठाण्यात तक्रारही दाखल केली जाईल.भारतातील सर्वात वेगवान ट्रेन असलेल्या ( Fastest train in India ) वंदे भारत एक्स्प्रेसवरही सोमवारीही हल्लेखोरांनी हल्ला केला ( Attack on Vande Bharat Express ) होता. मालदाच्या कुमारगंज स्थानकाजवळ NJP ते हावडा या क्रमांक 22302 या ट्रेनवर मंगळवारी संध्याकाळी दुष्कृत्यांनी दगडफेक केली. ( Stone pelting on Vande Bharat Express )

वंदे भारत एक्सप्रेसवर पुन्हा दगडफेक

दरवाजाची काच फुटली : ( The glass of the door broke ) या घटनेत कम्पार्टमेंट क्रमांक 13 च्या दरवाजाची काच फुटली. रेल्वेने सामसी आरपीएफ पोस्टमध्ये तक्रार दाखल केली होती. तक्रारीच्या आधारे, रेल्वे संरक्षण दलाने (RPF) रेल्वे कायद्याच्या कलम 154 नुसार गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे. मात्र, अद्याप आरोपींचा शोध लागलेला नाही.