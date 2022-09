श्रीनगर : Stone Pelting On Emraan Hashmi पहलगाममध्ये बॉलिवूड अभिनेता इमरान हाश्मीवर दगडफेक pelting stone at film crew in Pahalgam केल्याप्रकरणी एका व्यक्तीला अटक करण्यात आली One arrested for pelting stone आहे. अनंतनागमध्ये पोलिसांनी ही माहिती दिली. अनंतनाग पोलिसांनी सांगितले की, 18 सप्टेंबर रोजी पहलगाममध्ये एका चित्रपटाच्या शूटिंगदरम्यान अटक केलेल्या व्यक्तीने क्रू मेंबर्सवर दगडफेक केली. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शूटिंग संपणार असताना ही घटना घडली.

अनंतनाग पोलिसांनी सांगितले की, "पहलगाममध्ये 18 सप्टेंबर रोजी एका चित्रपटाच्या शूटिंगदरम्यान, संध्याकाळी 7:15 वाजता शूट संपल्यानंतर, एका बदमाशाने क्रू मेंबर्सवर दगडफेक केली. या संदर्भात पहलगाम पोलीस ठाण्यात एफआयआर क्रमांक ७७/२०२२ दाखल करण्यात आला आहे. चोरट्याची ओळख पटवून त्याला अटक करण्यात आली.

दरम्यान, अनंतनागमध्ये पोलिसांनी बंदी घातलेल्या एगुह या संघटनेशी संबंधित दोन संकरित दहशतवाद्यांना लष्करासह अटक केली आणि त्यांच्या ताब्यातून शस्त्रे आणि दारूगोळा जप्त केला. जम्मू-काश्मीर पोलिसांनी सांगितले की, दहशतवाद्यांच्या हालचालींबद्दलच्या विशिष्ट माहितीच्या आधारे पोलिसांनी वाघमा-ओपजान रस्त्यावर लष्कर (3RR) सोबत संयुक्त नाका लावला होता.

तपासादरम्यान, संयुक्त पथकाने प्रतिबंधित दहशतवादी संघटना एगुहच्या दोन संकरित दहशतवाद्यांना पकडले. झडतीदरम्यान त्यांच्याकडून दोन पिस्तूल, दोन मॅगझिन आणि १५ गोळ्या जप्त करण्यात आल्या.