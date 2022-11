झारखंड ( गिरिडीह ) : सावत्र आईने निष्पाप मुलांना विष पाजून नात्याला लाजवले आहे. 3 सावत्र मुलांना जेवनात विष मिसळून खाण्यास दिले. त्यात 1 मुलाचा मृत्यू झाला आहे. ही घटना गिरिडीहच्या तिसऱ्या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील घडली. ( Stepmother Fed Poisoned Food To Her Three Children )

पहिल्या पत्नीचे २ वर्षांपूर्वी निधन झाले : रोहनतांड गावातील सुनील सोरेन यांची पहिली पत्नी शैलीन मरांडी हिचा दोन वर्षांपूर्वी सर्पदंशाने मृत्यू झाला होता. दोघांना एक मुलगी आणि 4 मुले होते. सुनील सोरेन यांनी त्यांच्या पहिल्या पत्नीच्या मृत्यूनंतर सुनीता हंसदा यांच्याशी लग्न केले. सुनीताला अजून मूल नाही. मात्र सुनीता गरोदर आहे. लग्नानंतर सुनील सोरेन त्याची दुसरी पत्नी सुनितासोबत रोहनतांड येथील त्यांच्या घरी राहत होते.

चिकनमध्ये विष दिले : दुर्गापूजेपूर्वी सुनीता हंसदा पती सुनीलसोबत सर्व मुलांना आजोबा आणि आजी जवळ ठेवून माहेरी गेली होती. दुर्गापूजेनंतर सुनील सोरेन कामासाठी बेंगळुरूला गेले होते. दरम्यान, बुधवारी सुनीलची दुसरी पत्नी सुनीता हंसदा ही रोहनतांड येथील सासरच्या घरी एकटीच आली आणि तिने सोबत विष आणि चिकन आणले. गेल्या दोन दिवसांपासून आजोबा आणि आजी घरी नव्हते. याचाच फायदा घेत सुनीता यांनी तिच्या तीन सावत्र मुलांना रात्री सोबत ठेवले. गुरुवारी सकाळी 10 वाजण्याच्या सुमारास सुनीता यांनी भात आणि चिकन बनवून तिची सावत्र मुले अनिल सोरेन (3 वर्ष), शंकर सोरेन (8) आणि विजय सोरेन (12) यांना स्वत:च्या हाताने भातात आणि चिकनमध्ये विष मिसळून खाऊ घातले. यात अनिल (३)) यांचा जागीच मृत्यू झाला, तर दुसरा मुलाची प्रकृती चिंताजनक आहे. शंकर (८) यांची प्रकृती गंभीर आहे. मात्र, विजय (१२) यांनी जेवण केले नाही. मुलांची बिघडलेली स्थिती पाहून सुनीताने पळ काढला.

चाइल्ड हेल्पलाइनला घटनेची माहिती : तोंडातून फेस येत असलेली मुले बेशुद्ध अवस्थेत पडलेली पाहून सुनीलचा मोठा मुलगा सोनू याने त्याची मावशी अंजू यांना फोन केला, त्यांनी नंतर चाइल्ड हेल्पलाइनला घटनेची माहिती दिली. चाइल्ड लाइनचे जयराम प्रसाद आणि गुंजा कुमारी घटनास्थळी पोहोचले. अनिल मृतावस्थेत आढळून आला, तर शंकरला सामुदायिक आरोग्य केंद्रात नेण्यात आले, तेथे प्राथमिक उपचारानंतर त्याला गिरीडीहला पाठवण्यात आले. पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेऊन प्रकरणाची चौकशी केली. सदलबाल पोलिस दलासह गोरियाचू येथून आरोपी सावत्र आईला अटक करण्यात आले आहे. सुनीताने पोलिसांना सांगितले की, तिने बुधवारी गव्हाण हाट येथून विष विकत घेतले होते.