वाराणसी (उत्तरप्रदेश): Mata Annapurna Statue: काशीमध्ये धनत्रयोदशी 2022 ची पूजा ऐतिहासिक ठरणार आहे. 108 वर्षांनंतर माता अन्नपूर्णाची मूर्ती कॅनडातून परत आणण्यात आली Statue of Mata Annapurna brought back from Canada आहे. यासाठी श्री काशी विश्वनाथ धाम मंदिर परिसराची भव्य सजावट करण्यात आली आहे. मंदिरात अन्नपूर्णा देवीचा मंडप आणि तबकडी सजवण्यात आली आहे. Statue of Mata Annapurna in Varanasi

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रयत्नांमुळे जवळपास शतकानंतर माता अन्नपूर्णाची मूर्ती भारतात परत आली आहे. या मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा यूपीचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी स्वत: यजमान म्हणून केली होती. मुख्यमंत्र्यांनी देवीची डोली खांद्यावर घेऊन मंदिर परिसरात नेली. त्याचबरोबर दक्षिण भारतातील अन्नपूर्णा मातेच्या भक्ताने चांदीचे दान केले आहे. त्यामुळे मंदिराच्या भिंती चांदीच्या झाल्या आहेत. रविवारी मंदिरातील मातेच्या सुवर्णमूर्तीचे भाविकांनी दर्शन घेतले. 25 ऑक्टोबर रोजी ग्रहण काळात मंदिर काही काळ बंद राहणार असून 27 तारखेपर्यंत भाविकांना मातेचे दर्शन घेता येणार आहे.

कॅनडातून परत आणली माता अन्नपूर्णेची मूर्ती.. वाराणसीत दरबार सजला

काशीला अन्नक्षेत्र म्हणूनही ओळखले जाते. भगवान शिवाने काशीमध्ये आई अन्नपूर्णा यांच्याकडे भिक्षा मागितली होती. त्यामुळे काशीमध्ये माता अन्नपूर्णाचे विशेष महत्त्व आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी काशी विश्वनाथ धाममध्ये शतकापूर्वी काशीतून गायब झालेल्या अन्नपूर्णा मातेच्या मूर्तीचे पावित्र्य केले. आता माता अन्नपूर्णेचा खजिना प्रसाद स्वरूपात भाविकांना वाटला जाणार आहे.

श्री काशी विश्वनाथ मंदिराचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील वर्मा यांनी सांगितले की, कॅनडातून सुमारे शतकानंतर परत आलेल्या मातेची मूर्ती प्रथमच विश्वनाथ धाममध्ये आपल्या भक्तांना खजिना वाटप करणार असून त्यात नाणी, लावा आदींचा समावेश असेल. यासाठी संपूर्ण मंदिराची भव्य सजावट करण्यात आली आहे. माँ अन्नपूर्णेचे दर्शन धनत्रयोदशीच्या दिवशी 23 ऑक्टोबरला सकाळपासून सुरू झाले असून ते 4 दिवस चालणार आहे. मंदिराचे दरवाजे पारंपारिक काळापासून उघडतील आणि बंद होतील. नियोजित वेळेत आरती होईल.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 13 डिसेंबर 2021 रोजी श्री काशी विश्वनाथ धामच्या दिव्य आणि भव्य स्वरूपाचे उद्घाटन केले. पंतप्रधानांनी हा दिवस सनातन धर्माच्या इतिहासात नोंदवला आहे. 1780 मध्ये इंदूरच्या राणी अहिल्याबाई होळकर यांनी काशी विश्वनाथ मंदिराचा जीर्णोद्धार केला आणि महाराजा रणजित सिंह यांनी 1833 मध्ये सोन्याचे छत्र बांधले.