नवी दिल्ली - 'नॅशनल हेराल्ड' या वृत्तपत्राशी संबंधित ( Sonia Gandhi will appear before ED ) मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ईडीची टीम गुरुवारी काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांची ( Sonia Gandhi ED enquiry ) चौकशी करणार आहे. या पार्श्वभूमीवर सोनिया यांच्या समर्थनात काँग्रेस ( Sonia Gandhi and national herald case) पक्षाने देशभरात निदर्शने करण्याची घोषणा केली आहे. सोनिया गांधी यांच्या चौकशीच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली पोलिसांनी काँग्रेस मुख्यालय आणि ईडी कार्यालयाजवळ सुरक्षा व्यवस्था वाढवली आहे.

घोषणाबाजी करताना काँग्रेस कार्यकर्ते आणि ईडी कार्यालयाबाहेरील पोलीस बंदोबस्त

सोनिया गांधी यांची आज ईडी मार्फत चौकशी करण्यात येणार आहे. त्याच्या निषेधार्थ आणि सोनिया गांधी यांच्या समर्थनार्थ काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी घोषणाबाजी केली. काँग्रेस मुख्यालय परिसरात ही घोषणाबाजी करण्यात आली. तसेच, सोनिया गांधी चौकशीसाठी येणार असल्याने ईडी कार्यालय परिसरात मोठा पोलीस बंदोबस्त लावण्यात आला आहे. काँग्रेस कार्यकर्त्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीत काही ठिकाणी बॅरिकेडींगही करण्यात आले आहे.

24 अकबर रोड येथे नाकाबंदी करण्यात आली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सोनिया गांधी यांच्या हजेरीच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसने गुरुवारी सकाळी वरिष्ठ नेत्यांची बैठक बोलावली असून त्यात पुढील रणनीती ठरवली जाणार आहे. राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्यासह पक्षाचे अनेक ज्येष्ठ नेते आणि खासदार दिल्लीत उपस्थित आहेत. भारतीय युवक काँग्रेस आणि नॅशनल स्टुडंट्स युनियन ऑफ इंडिया ( NSUI ) चे अनेक पदाधिकारी आणि कार्यकर्तेही दिल्लीत पोहचल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी याप्रकरणी ट्विट करून सोनिया गांधी यांच्या समर्थनाथ निदर्शन करण्याचे म्हटले आहे. त्यांनी भाजपला धारेवर धरले आहे. मोदी - शाह जोडीकडून आमच्या सर्वोच्च नेतृत्वाविरुद्ध ज्या पद्धतीने राजकीय सूड उगवला जात आहे त्याविरोधात काँग्रेस पक्ष उद्या देशभरात निदर्शने करेल, नेत्या सोनिया गांधींप्रति सामूहिक एकता व्यक्त करेल, असे जयराम रमेश यांनी ट्विट केले आहे. या प्रकरणी ईडीने सोनिया गांधी यांचे पुत्र तथा काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांची पाच दिवसांत अनेक सत्रांमध्ये चौकशी केली होती.

काय आहे नॅशनल हेराल्ड प्रकरण - हे प्रकरण 10 वर्षे जुने आहे. हे प्रकरण भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी समोर आणले आहे. (2014)मध्ये नरेंद्र मोदींचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर हे प्रकरण चर्चेत राहिले. आता अंमलबजावणी संचालनालयाने काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना चौकशीसाठी बोलावल्यामुळे देशात काँग्रेस कार्यकर्त्यांमध्ये संतापाची लाट आहे.

जवाहरलाल नेहरू यांनी 1937 मध्ये असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड नावाची कंपनी स्थापन केली, ज्यामध्ये इतर 5000 स्वातंत्र्य सैनिक भागधारक होते. म्हणजेच, कंपनी विशेषत: कोणत्याही व्यक्तीशी संबंधित नव्हती. ही कंपनी नॅशनल हेराल्ड नावाने इंग्रजीत वृत्तपत्र प्रकाशित करत असे. याशिवाय एजेएल उर्दूमध्ये कौमी आवाज आणि हिंदीमध्ये नवजीवन नावाची वर्तमानपत्रे प्रकाशित करत असे.

असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL)ने (2008)पर्यंत तीन भाषांमध्ये वर्तमानपत्र प्रकाशित केले. वृत्तपत्रांच्या नावावर कंपनीने अनेक शहरांमध्ये सरकारकडून परवडणाऱ्या किमतीत जमिनी मिळवल्या. अहवालानुसार, असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेडचे ​​(2010)पर्यंत (1,057)भागधारक होते. (2008)मध्ये, कंपनीने तोटा घोषीत केला आणि सर्व वर्तमानपत्र प्रकाशित करणे बंद केले.

भाजपचे ज्येष्ठ नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांच्या आरोपांनुसार, काँग्रेसने असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेडला पार्टी फंडातून 90 कोटी रुपयांचे व्याज न देता कर्ज दिले. त्यानंतर हे कर्ज वसूल करून एजीएलची मालकी मिळवण्यासाठी बनावट कंपनी तयार करून हेराफेरी करण्यात आली. 26 फेब्रुवारी 2011 रोजी 50 लाख रुपये खर्चून यंग इंडिया कंपनीची स्थापना करण्यात आली. सोनीया आणि राहुल यांची यंग इंडिया कंपनीत 38-38 टक्के हिस्सेदारी आहे. उर्वरित 24 टक्के काँग्रेस नेते मोतीलाल व्होरा आणि ऑस्कर फर्नांडिस यांच्याकडे आहे.

यंग इंडिया कंपनीने असोसिएट जर्नल लिमिटेडचे ​​90 कोटींचे दायित्व पूर्ण करण्याची जबाबदारी घेतली. त्या बदल्यात एजेएलने यंग इंडिया कंपनीला प्रत्येकी 10 रुपयांचे नऊ कोटी शेअर्स दिले. अशाप्रकारे यंग इंडियाला असोसिएट जर्नल लिमिटेडचे 99 टक्के शेअर्स मिळाले. एकूणच, असोसिएट जर्नल लिमिटेड हे सोनीया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्या मालकीच्या (AJL)ने ताब्यात घेतले. त्यानंतर काँग्रेस पक्षाने एजेएलला दिलेले 90 कोटींचे कर्ज माफ केले. हे ऋण तरूण भारताला फेडायचे होते. अशा प्रकारे राहुल-सोनिया गांधींना एजेएलची मालकी फुकटात मिळाली असा आरोप करण्यात आला आहे.

करारानंतर, 2012 मध्ये, सुब्रमण्यम स्वामी यांनी नॅशनल हेराल्डचे चुकीच्या पद्धतीने अधिग्रहण केल्याचा आरोप करत खटला दाखल केला. नॅशनल हेराल्डची अनेक शहरांमध्ये मालमत्ता आहे. स्वामींचा आरोप आहे की, केलेल्या संपादनाद्वारे दिल्लीतील बहादूर शाह जफर मार्गावरील हेराल्ड हाऊसच्या इमारतीसह (2000) कोटी रुपयांच्या त्यांच्या मालमत्तेवर अतिक्रमण करण्यात आले असा आरोप करण्यात आला आहे.

जून 2014 मध्ये सुब्रमण्यम स्वामी यांच्या याचिकेच्या आधारे न्यायालयाने सोनीया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्याविरोधात समन्स जारी केले होते. यानंतर ऑगस्टमध्येही ईडीने मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकरणात सोनीया गांधी आणि राहुल गांधी यांना (2015)मध्ये जामीन मिळाला होता. (2016)मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानेही सर्व आरोपींना न्यायालयात हजर राहण्यापासून सूट दिली होती. या प्रकरणात मोतीलाल व्होरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सॅम पित्रोडा आणि सुमन दुबे यांचीही नावे आहेत. मोतीलाल व्होरा आणि ऑस्कर फर्नांडिस यांचे निधन झाले.

