कर्नाटक : काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी आज कर्नाटकात राहुल गांधींच्या भारत जोडो यात्रेत ( Bharat Jodo Yatra ) सहभागी होणार आहेत. सोनिया गांधी चार दिवसांच्या कर्नाटक दौऱ्यावर आहेत. राष्ट्रीय अध्यक्षपदाच्या निवडीवरून काँग्रेस पक्षात रस्सीखेच सुरू आहे. राजस्थानमध्येही नेतृत्व बदलाच्या मुद्द्यावरून गदारोळ सुरू आहे. जयपूरपासून दिल्लीपर्यंत काँग्रेसमध्ये खळबळ उडाली आहे, तर पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत मल्लिकार्जुन खरगे आणि शशी थरूर यांच्या उमेदवारीमुळे केरळपासून कर्नाटकात खळबळ उडाली आहे. ( Sonia Gandhi on four day visit to Karnataka )

केरळपासून कर्नाटकपर्यंत हा गोंधळ राहुल गांधींच्या 'भारत जोडो पदयात्रे'चाही आहे आणि या गदारोळात काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या चार दिवसीय कर्नाटक दौरा आहे. ४ सप्टेंबरला कर्नाटकात पोहोचलेल्या सोनिया गांधी आज भारत जोडो यात्रेत सहभागी होणार आहेत. दिवसांच्या दौऱ्याच्या तिसऱ्या दिवशी काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या भारत जोडो पदयात्रेत सामील होतील. सोनिया गांधी या भारत जोडो पदयात्रेत सामील होणार असून त्यांचे पुत्र राहुल गांधी यांच्यासोबत काही अंतर पायी चालणार असल्याचे बोलले जात आहे.

काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांचा भारत जोडो पदयात्रेत सहभागी असल्यामुळे पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह आहे. विशेष म्हणजे राहुल गांधींनी कन्याकुमारी ते काश्मीर अशी भारत जोडो यात्रा सुरू केली तेव्हा सोनिया गांधी देशात नव्हत्या. भारत जोडो यात्रेच्या प्रारंभी सोनिया गांधी वैद्यकीय तपासणीसाठी परदेशात गेल्या होत्या. काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी प्रथमच त्यांचे पुत्र राहुल गांधी यांच्या भारत जोडो पदयात्रेत सहभागी होणार आहेत.