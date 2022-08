पणजी सोनाली फोगाट हत्या प्रकरणातील तीन आरोपी कर्लीजचा मालक five days police custody एडविन न्युन्स, ड्रग्ज विक्रेता रामा मांद्रेकर आणि दत्तप्रसाद गावकर यांना न्यायालयाने पाच दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे.

सोनाली फोगट खून प्रकरणातील तीन आरोपी कर्लीजचा मालक एडविन नुनेस, ड्रग्ज विक्रेता रामा मांद्रेकर आणि दत्तप्रसाद गावकर यांना न्यायालयाने पाच दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे. नुनेस यांचा जामीन अर्ज गोवा न्यायालयाने फेटाळला आहे.

भाजप नेत्या सोनाली फोगट हत्या प्रकरण Sonali Phogat Murder Case अंजुना पोलिसांनी आणखी २ जणांना अटक केली Goa Police arrested two more accused आहे. गोवा पोलिसांनी कर्लीज रेस्टॉरंटच्या वॉशरूममधून सोनाली फोगटला दिलेले ड्रग जप्त केले आहे. मेटामेम्फेटामाइन असे त्या ड्रगचे नाव Metamemphatamine Drug to Sonali Phogat आहे. अधिक तपासात असे निष्पन्न झाले आहे की, हे ड्रग्ज दत्तप्रसाद गावकर याने पुरवले drugs supplied by Dattaprasad Gaonkar होते. गावकर हा हॉटेल ग्रँड लिओनी रिसॉर्ट अंजुना येथे रूम बॉय म्हणून काम करत होता. याच हॉटेलमध्ये सोनाली फोगट आणि तिचे सहकारी राहत होते.

गरज भासल्यास हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवू आज सर्व औपचारिकता संपवून, गरज भासल्यास हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवू, अशी माहिती गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी सोनाली फोगट खून प्रकरणावर दिली आहे. ते म्हणाले, की हरियाणाच्या मुख्यमंत्र्यांनी माझ्याशी संवाद साधला, सखोल चौकशीची विनंती केली. कुटुंबातील सदस्यांनी त्यांना भेटल्यानंतर आणि ते विचारल्यानंतर सीबीआयने ताब्यात घ्यावे अशी त्यांची इच्छा आहे. मला यात काही अडचण नाही. आज सर्व औपचारिकता पूर्ण झाल्यावर, गरज भासल्यास हे प्रकरण सीबीआयकडे देऊ, असे त्यांनी सांगितले.

ड्रग्ज तस्करालाही अटक सोनाली फोगट मृत्यू प्रकरणात न्यायालयाने दोन्ही आरोपींना 10 दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली Sonali Phogat death case Accused Police Custody आहे. त्यांची चौकशी केली जाईल. तसेच आम्ही एका ड्रग्ज तस्करालाही अटक केली आहे. ज्या क्लबचा पुरवठा केला होता त्या क्लबच्या मालकालाही अटक Sonali Phogat death casey करण्यात आली आहे, अशी माहिती गोवा आयजीपी यांनी दिली आहे.