हिस्सार हरियाणा भाजप नेत्या सोनाली फोगट यांच्या मृत्यूवर Sonali Phogat Passes away कुटुंबीयांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे. सोनाली फोगट यांच्या बहिणीने सांगितले की sonali phogat sister statement , तिच्या आईसोबत फोनवर झालेल्या संभाषणात सोनालीने असे काही सांगितले की, तिच्या मृत्यूवर प्रश्न उपस्थित करणे अत्यावश्यक Sonali Phogat death is Suspicious आहे. सोनालीने फोनवर सांगितले होते की, जेवण केल्यानंतर तिची तब्येत बिघडली.

सोनाली फोगटच्या बहिणीने उपस्थित केले प्रश्न सोनाली फोगट यांची बहीण रेमन फोगटने सांगितले की, सोनालीचे सोमवारी रात्री आईसोबत बोलणे झाले. ती म्हणाली होती की खाल्ल्यानंतर काहीतरी विचित्र जाणवत आहे. शरीरात हालचाल होत आहे. त्यानंतर आई म्हणाली की, डॉक्टरांकडे जा. बहिणीच्या म्हणण्यानुसार, सकाळी ८ वाजता सोनाली फोगटचा मृत्यू झाल्याचा फोन आला. रेमन फोगटने दिलेले हे विधान सोनाली फोगटच्या संशयास्पद मृत्यूकडे बोट दाखवत आहे. विशेष म्हणजे रेमन फोगट ही सोनाली फोगटची बहीण आहे.

सोनाली फोगटच्या मृत्यूप्रकरणी बहिणीचा मोठा खुलासा

नवीन जयहिंद यांनीही मृत्यूवर प्रश्न उपस्थित केला आम आदमी पार्टी हरियाणाचे माजी प्रदेशाध्यक्ष नवीन जयहिंद यांनीही सोनाली फोगटच्या मृत्यूवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत ट्विट केले Naveen Jaihind on Sonali Phogat death आहे. नवीन जयहिंद यांनी सांगितले की, सोनाली फोगटचा मृत्यू संशयास्पद परिस्थितीत झाला आहे. सोनाली फोगटच्या मृत्यूचा तपास सीबीआय किंवा उच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायमूर्तींकडून करण्यात यावा आणि एम्समध्ये शवविच्छेदन करण्यात यावे, असे ते म्हणाले.

सोनाली फोगट मृत्यू नवीन जयहिंद

नवीन जयहिंद यांनी ट्विटरवर Naveen Jaihind Tweet एक व्हिडिओ संदेशही जारी केला आहे आणि हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल यांच्याकडे याची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. सोनाली फोगट ही एक स्टार असून तिचे सोशल मीडियावर लाखो चाहते असल्याचे त्यांनी सांगितले. नवीन जयहिंद यांनी सोनाली फोगटच्या समर्थकांना हे प्रकरण हाती घेण्याचे आवाहन केले आहे. जेणेकरून या प्रकरणाची सीबीआय किंवा उच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करता येईल. एकूणच सोनाली फोगटच्या मृत्यूवर प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत.

विशेष म्हणजे सोनाली फोगटचे मंगळवारी सकाळी गोव्यात निधन झाले. हृदयविकाराच्या झटक्याने त्यांचा मृत्यू झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, सोनाली फोगट मंगळवारी सकाळी गोव्याच्या हॉटेलमध्ये बेशुद्ध अवस्थेत आढळल्या. त्यानंतर तिला जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. जिथे डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. सध्या त्यांचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी गोवा मेडिकल कॉलेजमध्ये ठेवण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे सोनाली फोगट यांनी भाजपच्या तिकीटावर हरियाणातील आदमपूर मतदारसंघातून निवडणूक लढवली आहे. बिग बॉस फेम सोनाली फोगटचे इंस्टाग्रामवर Sonali Phogat on instagram लाखो फॉलोअर्स आहेत. SONALI PHOGAT DEATH IS SUSPICIOUS SONALI PHOGAT SISTER STATEMENT ON HER DEATH

हेही वाचा सोनाली फोगटची शेवटची इन्स्टा पोस्ट पाहून चाहत्यांना अश्रू अनावर