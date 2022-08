पणजी गोवा भाजप नेत्या सोनाली फोगटच्या मृत्यूप्रकरणी BJP leader Sonali Phogat murder case अंजुना पोलिसांनी Anjuna Police तिच्यासोबत गोव्याला गेलेल्या सुधीर पाल व सुखविंदर संगवान accused Sudhir Pal and Sukhwinder Sangwan या दोन जणांविरुद्ध हत्येचा गुन्हा दाखल murder case against Sonali Phogat co workers केला. मंगळवारी सकाळी फोगट यांचे निधन Sonali phogat dead झाले. आयपीसी 302 अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. Sonali Phogat death murder case filed against both co workers

सोनाली फोगाट मृत्यूप्रकरण

सोनालीच्या भावाचा गंभीर आरोप भाजपा नेत्या सोनाली फोगाट यांचा आकस्मिक Sonali Phogat death case मृत्यू कुटुंबीयांना धक्का देणारा ठरला आहे. त्यांच्या मृत्यूबाबत विविध प्रश्न उपस्थित केल्या जात आहे. सर्वांत गंभीर आरोप सोनाली फोगाटच्या भाऊ रिंकूने केला आहे. सोनाली फोगाटच्या हत्येची Sonali Phogat brother Rinku Allegation तक्रार गोवा पोलिसांना Goa Police देऊन रिंकूने सोनाली फोगाटचे पीए सुधीर सांगवान Sonali Phogat PA Sudhir Sangwan and Sukhwinder आणि आणखी एक व्यक्ती सुखविंदर यांच्यावर खुनाचा थेट आरोप केला आहे.

सोनाली फोगाट यांच्या मृत्यूनंतर व्हायरल झालेले पत्र

संपत्तीसाठी हत्या ? : सोनाली फोगाटचा भाऊ रिंकूने उत्तर गोव्यातील अंजुना पोलीस ठाण्यात दिलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे की, मालमत्ता हडपण्यासाठी सुधीर सांगवान आणि सुखविंदर यांनी माझी बहीण सोनालीची हत्या केली. या हत्येत सुधीर सांगवान, सुखविंदर यांच्यासह काही जणांचाही सहभाग आहे. त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे. तक्रारीनंतर सोनालीचे पीए सुधीर सांगवान यांना ताब्यात घेण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.

अन्नातून विषबाधा : रिंकूने सुधीर सांगवानवर आणखी एक आरोप केला आहे की, माझा मेहुणा अमन पुनियाचा फोन आला होता की, सुधीरने सोनालीच्या जेवणात काहीतरी मिसळले आहे. सोनालीने सांगितले होते की, अन्नामध्ये काहीतरी आढळल्याने शरीरात अस्वस्थता आहे. सोनाली फोगाटची बहीण रेमन फोगट हिलाही तिच्या मृत्यूच्या काही तासांनंतर मंगळवारी मिनालेच्या जेवणात काहीतरी असल्याचा संशय आला होता. सोनालीचा आईला फोन आला होता आणि ती जेवल्यानंतर घाबरून बोलत होती, असे रेमनने सांगितले होते.

सुधीर सांगवानवर चोरीचे आरोप : पोलिसांना दिलेल्या तक्रारीत रिंकूने सोनालीचा पीए सुधीर सांगवान यांच्यावरही चोरीचा आरोप केला आहे. तक्रारीत म्हटले आहे की, तिचा मृत्यू होण्यापूर्वी सोनालीने 2021 मध्ये तिच्या घरात झालेल्या चोरीची माहिती दिली होती. सोनालीने सांगितले होते की, ही चोरी सुधीर सांगवानने त्याच्या मित्रासोबत केली आहे. त्याबद्दल मी उद्या हिसार येथे येवून पोलिसांत तक्रार देत सुधीर कठोर शिक्षेसाठी अर्ज करेल.

सोनालीवर सुधीर सांगवानने बलात्कार केला : एवढेच नाही तर सोनाली फोगाटच्या भावाने पोलीस तक्रारीत बलात्काराचा सर्वात मोठा आरोप केला आहे. पोलिसांना दिलेल्या तक्रारीत असे म्हटले आहे की, सोनालीने मृत्यूपूर्वी सांगितले होते की, 3 वर्षांपूर्वी सुधीर सांगवान याने संतनगर हिसार येथील माझ्या घरी जेवणात नशा मिसळून माझ्यावर वारंवार बलात्कार केला होता. ज्याचा व्हिडिओ सुधीर सांगवान यांनी बनवला आहे. व्हिडिओ व्हायरल करण्याची धमकी देऊन तो मला ब्लॅकमेल करत होता.

सोनालीचा मृत्यू अनैसर्गिक असल्याचा संशय सध्या सोनाली फोगाटच्या मृत्यूचे सत्य काय आहे, हे तपासानंतरच कळेल. मात्र या आरोपांनंतर त्यांच्या मृत्यूचे गूढ अधिकच गडद होत चालले आहे. या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या गोवा पोलिसांनीही सोनालीचा मृत्यू अनैसर्गिक मृत्यू असल्याचे म्हटले आहे. सोनाली फोगाट गोव्यातील बांबोलीम भागातील एका खासगी रिसॉर्टमध्ये राहात होती. मंगळवारी सकाळी त्यांच्या निधनाची बातमी आली. सोमवारी रात्री त्यांना हृदयविकाराचा त्रास झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्याला जवळच्या सेंट अँथनी रुग्णालयात नेण्यात आले. रुग्णालयाच्या डॉक्टरांच्या म्हणण्यानुसार त्याला रुग्णालयात मृतावस्थेत आणण्यात आले. या प्रकरणी गोवा पोलिसांनी अनैसर्गिक मृत्यूची नोंद केली असून पोलीस हॉटेलमधील सीसीटीव्ही फुटेज तपासत आहेत. आतापर्यंत त्यांच्या मृत्यूचे कारण हृदयविकाराचा झटका असल्याचे मानले जात आहे.

