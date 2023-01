बाप व मुलाने खांद्यावरून नेला मृतदेह

जलपाईगुडी (प. बंगाल) : ओडिशातील दाना मांझी हा शेतकरी 2016 मध्ये त्याच्या पत्नीचा मृतदेह खांद्यावर घेऊन अंत्यसंस्कारासाठी 10 किलोमीटर चालत असताना झालेल्या अमानुष त्रासामुळे प्रसिद्धीझोतात आला होता. त्यावेळी या घटनेने संपूर्ण देश हादरला होता. त्यानंतर लगेचच प्रशासनाने ही घटना गांभीर्याने घेत त्याच्या मदतीसाठी धाव घेतली होती. माझी यांना नंतर योग्य मोबदला देण्यात आला आणि गरिबीतून बाहेर पडण्यासाठी त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यात आले. आता 2023 मध्ये अशाच एका ह्रदयद्रावक घटनेने सर्वांचे लक्ष वेधत पुन्हा एकदा दाना मांझीची आठवण झाली आहे. दाना मांझी यांच्याप्रमाणेच, पश्चिम बंगालच्या जलपाईगुडी जिल्ह्यातील एक मुलगा आणि पती एका महिलेचा मृतदेह खांद्यावर घेऊन गेले कारण ते रुग्णवाहिकेसाठी 3000 रुपये देऊ शकत नव्हते. (Son carries mothers body on shoulder) (mothers body on shoulder in West Bengal).

तीन हजार रुपयांची मागणी : माल उपविभागातील क्रांती ब्लॉकमध्ये राहणारे रोजंदारी मजूर रामप्रसाद दिवाण यांनी काल रात्री त्यांची आई लक्ष्मीराणी दिवाण यांना श्वास घेण्यास त्रास होत असल्याने त्यांना जलपाईगुडी सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयात दाखल केले. रात्री लक्ष्मीराणी दिवाण यांचे निधन झाले. रामप्रसाद दिवाण हे शव वाहन भाड्याने घेण्यासाठी गेले असता त्यांच्याकडे तीन हजार रुपयांची मागणी करण्यात आली. एवढी रक्कम नसल्यामुळे रामप्रसाद दिवाण यांनी विनवणी केली, पण त्याचाही उपयोग झाला नाही. त्यानंतर त्याला वडिलांसोबत आईचा मृतदेह खांद्यावर घेऊन जावे लागले. ग्रीन जलपाईगुडी नावाच्या स्वयंसेवी संस्थेचे सचिव अंकुर दास यांनी हा संपूर्ण भाग दुरून पाहिला. त्यांनी लगेचच संस्थेची हर्सल व्हॅन बोलावून मृतदेह त्या वाहनात नेला. या प्रसंगाने राज्याच्या आरोग्य व्यवस्थेचे चित्र पुन्हा एकदा उघडकीस आणले आहे.

मृतदेह घरी नेण्यासाठी कोणतीही व्यवस्था नाही : जलपाईगुडीच्या ग्रीन जलपाईगुडी स्वयंसेवी संस्थेचे सचिव अंकुर दास यांनी सरकारकडून मृतदेह घरी नेण्यासाठी कोणतीही व्यवस्था नसल्याची तक्रार केली. खासगी रुग्णवाहिकांकडूनही मोठ्या रकमेची मागणी करण्यात आली. सचिव अंकुर दास यांनी ईटीव्ही भारतला सांगितले की, 'मृत व्यक्तीच्या कुटुंबीयांना मृतदेह ताब्यात घेण्यास भाग पाडण्यात आले. आम्ही ते पाहिले आणि मृतदेह घरी पाठवला.

सेवा मोफत दिली असती : या घटनेवर प्रतिक्रिया देताना जलपाईगुडी खाजगी रुग्णवाहिका चालक संघटनेचे सचिव दिलीप दास यांनी हे आरोप निराधार असल्याचे म्हटले आहे. ते म्हणाले की, 'सकाळी मृतांचे नातेवाईक आमच्याकडे आले होते. त्याच्याकडे मागितलेली रक्कम दिली नाही. जर त्यांनी आम्हाला सांगितले असते की त्यांच्याकडे पैसे नाहीत तर आम्ही ही सेवा मोफत दिली असती. आम्ही अनेक रुग्णांना मोफत सेवा देतो.

प्रकरणाची चौकशी केली जाईल : स्वयंसेवी संस्थेकडे बोट दाखवत दास म्हणाले की, 'आमची बदनामी करण्याचे षड्यंत्र आहे'. एका स्वयंसेवी संस्थेने आमच्याविरुद्ध कट रचला. जलपाईगुडी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयाचे एमएसव्हीपी डॉ. कल्याण खान यांनी या घटनेला अमानुष म्हटले आहे. खान म्हणाले, 'खासगी श्रवणकर्त्याने कुटुंबाकडे 3,000 रुपये मागितले. त्यांना अधिकृत मार्गाने वाहन मिळू शकले असते. हा प्रकार कसा घडला याची चौकशी केली जाईल'.