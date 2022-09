हैदराबाद: कमाई म्हणून सर्व पैसे खर्च केल्यास आपल्या भविष्याचे काय होईल? आर्थिक सुरक्षितता आणि स्वतःचे घर अशी स्वप्ने कशी पूर्ण करता येतील? प्रत्येकाला या समस्येचा सामना करावा लागतो. जसे ते म्हणतात, जिथे इच्छा असते तिथे मार्ग असतो. तुम्ही तुमच्या मासिक कमाईतून निःसंदिग्ध नियमिततेने थोडी बचत करण्याची सवय लावली ( SIPs small but sure investments for your future ) पाहिजे. विम्याचा हप्ता, गृहकर्जाचे व्याज आणि अशा सर्व वचनबद्धता खर्च आहेत. आपल्या कमाईचा एक छोटासा भाग नियमित वारंवारतेवर गुंतवून यातील मोठा भाग वसूल केला जाऊ शकतो.

बर्‍याच लोकांना असे वाटते की, सिस्टिमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन ( SIP ) म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करण्यासारखे ( Invest small amounts in SIP mutual funds ) आहे. हे खरे आहे पण अशी गुंतवणूक करण्याचा एकमेव मार्ग नाही. बँक ठेवी, सुकन्या समृद्धी योजना, सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी इत्यादीसारख्या बाजाराशी निगडीत स्त्रोतांमध्ये आपण नियमितपणे छोटी गुंतवणूक करू शकतो. अशी SIP गुंतवणूक स्टॉक, इंडेक्स ईटीएफ ( Exchange Traded Funds ), गोल्ड फंड इत्यादींमध्येही करता येते. तुमच्या आर्थिक गरजा आणि क्षमतेनुसार या योजनांची निवड करावी. ही निवड करताना, तुमची जोखीम, अपेक्षित परतावा आणि उद्दिष्टे यांच्या संभाव्यतेचे मूल्यांकन करण्यास विसरू नका.

SIP योजनेमागील रणनीती ( Strategy behind SIP Scheme ) -

आपली कमाई मिळायला लागताच आपण गुंतवणूक करायला सुरुवात केली पाहिजे, जी आपण निवृत्तीपर्यंत चालू ठेवली पाहिजे. जर 30 वर्षांसाठी दरमहा 1,000 रुपये गुंतवले तर 30 वर्षांनंतर 18 टक्के वार्षिक व्याजदराने 1.4 कोटी रुपये मिळू शकतात. अशा प्रकारे प्रत्येकजण करोडपती होऊ शकतो. SIP योजनेमागील रणनीती ही आहे की ठराविक कालावधीत एक अतिरिक्त छोटी रक्कम पद्धतशीरपणे गुंतवणे. याच्याशी विशिष्ट आर्थिक उद्दिष्टे जोडली गेली पाहिजेत, जेणेकरून ही गुंतवणूक अखंडपणे करता येईल. मुलांचे शिक्षण, स्वतःचे घर आणि निवृत्ती निधी यासाठी निश्चित उद्दिष्टे निश्चित करा. या प्रत्येक उद्दिष्टासाठी एक एसआयपी किंवा हे सर्व पूर्ण करण्यासाठी उच्च मूल्याची एसआयपी घेतली जाऊ शकते. 20 ते 40 वर्षांच्या मुदतीसाठी आणि आरोग्य पॉलिसींसाठी भरलेला प्रीमियम आमच्यासाठी खर्च आहे. हे परत मिळवण्यासाठी, तुम्ही तुमच्या वार्षिक प्रीमियमच्या किमान 5 ते 10 टक्के एवढी रक्कम असलेली SIP गुंतवणूक करावी.

आपण योग्य SIP योजना घेतली पाहिजे ( You should take a proper SIP plan ) -

गृहकर्जाचे व्याज कमी आहे परंतु 20 ते 30 वर्षांच्या दीर्घ कालावधीमुळे ते देखील एक ओझे आहे. जर तुम्ही 18,000 रुपयांचा ईएमआय 20 वर्षांसाठी 9 टक्के व्याजाने भरला, तर एकूण व्याज रु. 23.18 लाख. व्याज आणि मुद्दल रक्कम घेऊन ती रु. 43.18 लाख. तुम्ही 12 टक्के उत्पन्न योजनांमध्ये 10 टक्के EMI (रु. 1,800 ते रु. 2,000) एवढ्या रकमेसह SIP गुंतविल्यास, 20 वर्षांनंतर तुम्हाला 18 लाख ते 20 लाख रुपये मिळतील. अशा प्रकारे, व्याजाचा मोठा भाग वसूल केला जाऊ शकतो. जरी आपण महागडी उपकरणे, कार, बाईक आणि इतर तत्सम वस्तू खरेदी करतो. तेव्हाही अशा खर्चाची भरपाई करण्यासाठी आपण योग्य SIP योजना घेतली पाहिजे.

लक्षात ठेवा, महागाईपेक्षा जास्त परतावा देणाऱ्या योजनांमध्ये सुरक्षित गुंतवणूक करावी लागते. दुसरे उत्पन्न गुंतवणुकीतून करावे लागेल. कमावणाऱ्यांसाठी जीवन विमा योजना आणि संपूर्ण कुटुंबासाठी आरोग्य विमा आवश्यक आहे. 3 ते 6 महिन्यांसाठी आकस्मिक निधी आवश्यक आहे. आवश्यक असेल तेव्हाच खर्च करा. जर ती फक्त तुमची इच्छा असेल तर पुढे ढकला. फसव्या जाहिरातींवर अवलंबून राहू नका. आवेगपूर्ण गुंतवणूक टाळा ( Avoid impulsive investments ). लवकर गुंतवणूक सुरू करा ( Start investing early ), नियमितपणे आणि दीर्घ कालावधीसाठी पैसे द्या. हे तुमच्या आर्थिक यशाचा मार्ग मोकळा करते.

