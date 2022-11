नवी दिल्ली : दिल्लीच्या साकेत न्यायालयाने श्रद्धा वालकर हत्या प्रकरणातील (Shraddha murder case )आरोपी आफताब अमीन पूनावाला याला 13 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी (Aaftab to judicial custody) सुनावली आहे. दिल्ली पोलीस श्रद्धा वालकर खून प्रकरणाचा तपास करत आहेत ज्यात तिचा तिच्या लिव्ह-इन पार्टनर आफताबने गळा दाबून खून केला (Shraddha strangled to death) होता. त्याने राष्ट्रीय राजधानीच्या छतरपूर भागात टाकण्यापूर्वी तिच्या मृतदेहाचे 35 तुकडे (Aftab cut Shraddha into 35 pieces) केले होते. latest news from Delhi, Delhi Crime

28 ला नार्को टेस्ट होण्याची शक्यता: "पोलीग्राफ चाचणीच्या पुढील कार्यवाहीसाठी पोलिसांनी आफताबच्या गुन्ह्याची कायदेशीर प्रक्रिया सुरू केली आहे, असे कायदा आणि सुव्यवस्था झोनचे विशेष पोलिस आयुक्त सागर प्रीत हुडा म्हणाले. दरम्यान, आफताबची 28 नोव्हेंबर रोजी नार्को चाचणी होण्याची शक्यता असल्याची माहिती सूत्रांनी शनिवारी दिली. याआधी शुक्रवारी दिल्ली पोलिसांनी आफताबची पॉलीग्राफ चाचणी होऊ शकली नसल्याची पुष्टी केली.

श्रद्धाच्या वडिलांचे डीएनए नमुने घेतले : दिल्ली पोलिसांचे विशेष सीपी (कायदा व सुव्यवस्था) सागर प्रीत हुड्डा म्हणाले, मेहरौली पोलिस ठाण्यात आरोपी आफताब अमीनची पॉलीग्राफ चाचणी कलम ३६५/३०२/२०१ आयपीसी अंतर्गत एफआयआर क्रमांक ६५९/२२ आज होऊ शकली नाही. दिल्ली पोलिसांनी 16 नोव्हेंबर रोजी श्रद्धाचे वडील विकास वालकर यांचे डीएनए नमुने घेतले आहेत, जेणेकरून टाकलेल्या शरीराचे अवयव आणि रक्ताचा नमुना जुळता येईल. तपासादरम्यान आरोपी आफताब अमीन पूनावालाच्या दिल्लीतील छतरपूर येथील फ्लॅटच्या स्वयंपाकघरात रक्ताचे डाग आढळून आल्याची पुष्टी दिल्ली पोलिसांनीही केली आहे. हे रक्त कोणाचे आहे हे तपासण्यासाठी रक्ताचे नमुने तपासणीसाठी पाठविण्यात आले.

प्रकरणाची उकल केल्याचा पोलिसांचा दावा : दिल्ली पोलिसांनी यापूर्वी माहिती दिली होती की, पीडितेच्या मृतदेहाची डीएनए चाचणी अहवाल पोलिसांना मिळालेला नाही. डीएनए चाचणी अहवाल (पीडित व्यक्तीच्या शरीराच्या अवयवांचा) पोलिसांना प्राप्त झालेला नाही, असे सागर प्रीत हुडा, (IPS, विशेष पोलिस आयुक्त, कायदा आणि सुव्यवस्था, झोन-II) म्हणाले. दिल्ली पोलिसांनी सहा महिन्यांच्या अंध हत्या प्रकरणाची उकल केल्याचा दावा केला आणि श्रद्धाच्या वडिलांच्या तक्रारीच्या आधारे आफताब अमीन पूनावाला याला अटक केली. दिल्ली पोलिसांना श्रद्धाच्या वडिलांकडून तक्रार आली आणि त्यांनी १० नोव्हेंबरला एफआयआर नोंदवला. आफताब आणि श्रद्धा एका डेटिंग साइटवर भेटले आणि नंतर छतरपूरमध्ये भाड्याच्या घरात एकत्र राहायला गेले.

आफताबने मानवी शरीरशास्त्राबद्दल वाचले होते : दिल्ली पोलिसांच्या चौकशीत आफताबने 18 मे रोजी श्रद्धाची हत्या केली आणि नंतर तिच्या मृतदेहाची विल्हेवाट लावण्याची योजना सुरू केली. त्याने पोलिसांना सांगितले की त्याने मानवी शरीरशास्त्राबद्दल वाचले होते. जेणेकरून त्याचा मृतदेह कापण्यात मदत होईल. पोलिसांनी सांगितले की, आफताबने गुगलवर शॉपिंग मोडमध्ये शोध घेतल्यानंतर काही रसायनांनी जमिनीवरील रक्ताचे डाग स्वच्छ केले आणि डागलेल्या कपड्यांची विल्हेवाट लावली.

पोलिसांना डोके आणि हात सापडला : दरम्यान, दिल्लीच्या दक्षिण जिल्हा पोलिसांनी 17 नोव्हेंबर रोजी त्यांच्या पूर्वेकडील समकक्षांशी संपर्क साधला होता, ज्यात मानवी डोके आणि जूनच्या सुरुवातीला सापडलेल्या शरीराच्या चिरलेल्या भागांचे डीएनए नमुने जुळले होते. सूत्रांनुसार, पूर्व दिल्ली पोलिसांना या वर्षी जूनमध्ये राष्ट्रीय राजधानीच्या पांडव नगर पोलिस स्टेशनच्या त्रिलोकपुरी भागात एक चिरलेले डोके आणि हात सापडला होता, ज्याला श्रद्धाची हत्या झाल्यानंतर (18 मे रोजी) जवळपास एक महिना झाला होता. नंतर, पूर्व दिल्लीत सापडलेले शरीराचे अवयव डीएनए चाचणीसाठी पाठवण्यात आले आणि दिल्ली पोलिसांच्या निवेदनानुसार फॉरेन्सिक अहवालाची प्रतीक्षा आहे.