श्रीनगर - जवानांना घेऊन जाणाऱ्या चारचाकीचा दक्षिण काश्मीरमधील शोपियान जिल्ह्यात ( soldiers vehicle accident in Shopian ) अपघात झाला आहे. या अपघात दोन जवानांचा मृत्यू झाला ( two soldiers killed in accident ) आहे. तर चार जण जवान गंभीर जखमी ( 4 soldiers accident in south kashmir ) झाले आहेत.

जखमी जवानांना शोपियान जिल्हा रुग्णालयात ( Shopian District Hospital ) दाखल करण्यात आले आहे. गंभीर जखमी झालेल्या जवानांना श्रीनगर रुग्णालयात हलविण्यात ( soldiers shifted to Srinagar Hospital ) आले आहे.