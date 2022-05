उज्जैन - देशातील अपुऱ्या वीजपुरवठ्यामुळे नागरिकांना विविध समस्यांना सामोरे जावे ( inadequate power supply in the country ) लागत आहेत. मध्य प्रदेशातील उज्जैन जिल्ह्यातील असलाना येथे लग्नसमारंभात वीज गेल्याने वेगळाच प्रकार ( power outage at a wedding ) झाला आहे. सामूहिक विवाह समारंभात वीज गेल्यानंतर पूजेदरम्यान दोन वधू-वरांच्या जोड्या बदलल्याचे ( bride and groom changed during wedding ) दिसून आले. अंधारात वधुला दुसऱ्या वराजवळ बसवल्याने गोंधळ उडाला.

विवाह फेरीपूर्वी घडलेल्या घटनेमुळे गोंधळ - विवाहाला आलेल्या कुटुंबीयांनी सांगितले की, दररोज संध्याकाळी 7 ते 12 वाजेपर्यंत वीजपुरवठा खंडित होतो. लग्नाच्या दिवशीही वीजपुरवठा खंडित झाल्याने ( Power cut off impact on marriage ) वधू बदलली. पहाटे पाच वाजता दोन्ही विवाहाच्या फेऱ्या झाल्या होत्या. रमेशलाल यांचा मुलगा गोविंद याचेही लग्न होणार होते. उज्जैन जिल्ह्यातील बडनगर रोडवरील अस्लाना ( Aslana village marriage incident ) गावात राहणाऱ्या रमेशलाल रिलोट यांच्या तीन मुली आणि एका मुलाचा लग्नाचा कार्यक्रम ५ मे रोजी होता. यामध्ये कोमलचे लग्न राहुलशी, निकिताचे भोला, करिश्माचे गणेशसोबत लग्न ठरले होते. बडनगरच्या डांगवाडा गावातून निकिता आणि करिश्मा या दोघांचे वऱ्हाड आले होते. वराच्या मामाने सांगितले की, मोठी मुलगी कोमलची दुपारी मिरवणूक आली होती आणि तिच्या फेऱ्याही झाल्या होत्या.

कुटुंबीयांना वेळेवर कळाली चूक - येथे वीजपुरवठा खंडित झाल्याने सायंकाळी सात वाजल्यापासून गावात वीज नव्हती. त्याचवेळी रात्री अकराच्या सुमारास भोळा आणि गणेश या दोघांची वरात पोहोचली. वरातीचे स्वागत केल्यानंतर दोन्ही वरांना मायमातेची पूजा करण्यासाठी खोलीत नेण्यात आले. यानंतर वीजपुरवठा खंडित झाल्याने अंधार झाला. या गोंधळात निकिता गणेशजवळ बसली. करिश्माने भोलासोबत लग्नाचे विधी पार पाडले. कार्यक्रम संपल्यानंतर वर आणि वधू दोघांनाही फेऱ्या मारण्यासाठी नेले. त्यानंतर वधू बदलल्याची माहिती मिळताच एकच खळबळ उडाली. कुटुंबात वादाची परिस्थिती निर्माण झाली. त्यानंतर समजुतीची भूमिका घेत लग्नाचे विधी पार पडले. यानंतर दोन्ही वधू आपापल्या पतीसह सासरच्या घरी रवाना झाल्या आहे.

कुटुंबीयांनी आपापसात सोडविले प्रकरण- वधूचे वडील रमेश लाल यांनी सांगितले की, दोन्ही नववधू बदलल्या होत्या. वधू बदलल्यानंतर वाद झाला असला तरी घरच्यांनी समजावून सांगून वाद मिटवला. (Shocking case during marriage) (During marriage power cut) (Exchange of brides due to power cut)