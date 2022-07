आग्रा : भाजपच्या माजी प्रवक्त्या नुपूर शर्मा ( Former BJP Spokesperson Nupur Sharma ) यांचा शिवसेनेत समावेश झाल्याची घोषणा शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख विनू लावनिया ( shivsena district chief vinu lavania ) यांनी मंगळवारी केली. हिंदुत्वाच्या नावावर राजकारण करणारा भाजप हा दुटप्पी मानसिकतेचा ( BJP is Party of Double Mindedness ) पक्ष असल्याचे विनू लावनिया यांनी भाजपला घेरले. भाजपने नुपूर शर्मा यांच्या वैयक्तिक विधानाचे समर्थन केले नाही. त्यांची पक्षातून निलंबित केले.

नुपूर शर्मा करणार शिवसेनेत प्रवेश : शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख विनू लावनिया म्हणाल्या की, नुपूर शर्मा यांना पक्षातून काढून टाकण्यात आल्याने स्पष्ट होते की, भाजप केवळ हिंदुत्वाच्याच गप्पा मारते. पण, प्रत्यक्षात त्यांना केवळ आपल्या राजकारणाचीच चिंता आहे. याच कारणामुळे त्यांनी नुपूर शर्मा आणि त्यांच्या वक्तव्याचे समर्थन करणाऱ्या लोकांना पक्षातून बाहेरचा रस्ता दाखवला. विनू लावनिया म्हणाले की, हिंदू सिंहीण नुपूर शर्मा लवकरच शिवसेनेत प्रवेश करणार आहे.

विनू लवानिया यांनी केली घोषणा : शिवसेना जिल्हाप्रमुख विनू लवानिया यांनी सांगितले की, शिवसेनेचे संस्थापक हिंदुहृदयसम्राट स्व. बाळासाहेब ठाकरे हे हिंदुत्वाचे खरे पहारेकरी संपूर्ण जगात कोणाला परिचित नाही. ज्या ज्या वेळी हिंदूंना धोका निर्माण झाला, त्या वेळी बाळासाहेब ठाकरे यांनी त्यांच्या रक्षणासाठी आवाज उठवण्यासाठी नेहमीच पुढाकार घेतला आहे. नुपूर शर्मा हिला हिंदू सिंहिणी आणि भवानी म्हणून बघून लवकरच शिवसेनेचे सदस्यत्व स्वीकारले जाणार आहे.

भाजप हिंदुत्वाच्या नावावर राजकारण खेळते : शिवसेना जिल्हाप्रमुख विनू लावनिया म्हणाले की, भाजप सुरुवातीपासून दुटप्पी राजकारण करत आहे. हिंदुत्वाच्या नावाखाली हिंदू बंधू-भगिनींकडून मते घेतली जातात आणि वेळ आली की त्यांच्या राजकारणाकडे बघतात. त्यांच्या माजी पक्षाच्या प्रवक्त्या पूर्णती नुपूर शर्मा यांची वैयक्तिक वक्तव्यामुळे पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आली होती. यावरून भाजप हिंदुत्वाचे नाव फक्त आणि फक्त राजकारणासाठी घेते हे स्पष्ट होते.

