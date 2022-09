पानिपत - शारदीय नवरात्रोत्सव 2022 ( Sharadiya Navratri 2022) मध्ये माँ दुर्गेच्या रूपांची पूजा केली जाते. नवरात्रीच्या उपवासात काही गोष्टींची विशेष काळजी घेणे गरजेचे आहे. उपवास करताना काय करावे आणि काय करू नये याकडेही विशेष लक्ष दिले पाहिजे. पानिपत येथील पंडित लालमणी पांडे यांनी काही महत्त्वाच्या गोष्टी सांगितल्या आहेत. शारदीय नवरात्रीच्या पूजेदरम्यान कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात जेणेकरून तुम्हाला त्याचे अनुकूल परिणाम मिळू शकतील. चला जाणून घेऊया.

लालमणी पांडे

उपवासाच्या दिवशी काय करावे - जर तुम्ही नवरात्रीचा उपवास 2022 ( How to fast in Navratri ) ठेवत असाल तर दररोज उपवास करण्याचे नियम पाळा. 9 दिवस मातेची पूजा करताना कलशाची पूजा करावी. घरातील अखंड दिवा नवरात्रीच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत तेवत ठेवावा. मातेला लाल रंग जास्त प्रिय आहे. नवरात्रीमध्ये आईला लालरंगाची साडी, लाल सिंदूर आणि लाल फुले अर्पण करा. नवरात्रीच्या दिवशी देवीला लाल चुनरी घालावी. नवरात्रीच्या दिवसात जिथे देवीची स्थापना केली आहे. तिथे सोळा दागिने अर्पण करावेत आणि सात्विक भोजन करावे. देवीच्या मंत्रांचा नियमित जप ( Chant Devi Mantras ) करा. सकाळ संध्याकाळ दुर्गा चालीसा आणि दुर्गा सप्तशती पाठ करा आणि देवीची आरती ( Chant Durga Chalisa and Durga Saptashati ) करा.

नवरात्रीमध्ये काय करू नये - जर तुम्ही उपवास ( Navratri fasting 2022 ) ठेवला असेल आणि घरात अखंड दिवा तेवत ठेवा. तो दिवा घरात एकटा ठेवून बाहेर जाऊ नका. साणांच्या दिवशी घर बंद करून बाहेर जणे अशुभ मानले जाते. उपवास ठेवा अगर नका ठेऊया दिवसांत घरातील अन्न सात्विक ठेवा. मांस मद्य सेवन करू नका. कांदा, लसूण इत्यादीपासून बनवलेल्या पदार्थांचे सेवन करू नका. या दिवसांत ब्रह्मचर्य पाळताना खोटे बोलू नका आणि मनाला फसवणारे शब्द बोलू नका. मोबाईलपासून शक्य तितके अंतर ठेवा आणि सकाळ संध्याकाळ देवीच्या आरतीचे, मंत्रांचे पठण करा.

पूजेचे चार प्रकार आहेत - माँ दुर्गेची उपासना करण्याच्या पद्धती चार प्रकारच्या आहेत. पंडित लालमणी पांडे सांगतात की, मातेची पूजा करताना दुर्गा सप्तशतीचे पठण करावे. मार्कंडेय पुराणाचे पठण करावे, बीज मंत्राचा जप करावा. व्रत करताना पूर्णपणे सात्विक असावे. जानकार सांगतात की सीताजींनीही रामजी मिळवण्यासाठी मातेची पूजा केली होती.