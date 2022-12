भारत जोडो यात्रेवर शंकराचार्यांचे विधान

रायपूर (छत्तीसगड): Bharat Jodo Yatra: भारत जोडो यात्रेवर वक्तव्य केल्यानंतर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद Shankaracharya Avimukteshwaranand यांनी इंटरनेटवर अंकुश ठेवण्याबाबत बोलले. ते म्हणाले, "सध्या आधुनिकीकरण प्रचलित आहे. जीवनात प्रगती करण्यासाठी आधुनिक गॅझेट्सचा वापर करणे आवश्यक आहे. यात काही नुकसान नाही, परंतु इंटरनेटवर अंकुश ठेवणे देखील आवश्यक आहे."

इंटरनेटवर नियंत्रण आवश्यक : शंकराचार्य म्हणाले, "इंटरनेटवर ज्ञानाचा साठा आहे. अनेक युवक या ज्ञानाने प्रगती करत आहेत, परंतु प्रत्येक व्यक्ती विवेकी होऊ शकत नाही. त्यामुळे इंटरनेटवर दाखवल्या जाणाऱ्या मजकुरामुळे तरुणांचा भ्रमनिरास होत आहे. मुलांचे आणि तरुणांचे मन निरुपयोगी गोष्टींमध्ये अडकू नये म्हणून नियंत्रण असावे.

धर्म करण्यासाठी पैशाची गरज नाही : शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद म्हणाले की, "गरीब माणूसही महान होऊ शकतो. जर तो संन्यासी, तपस्वी असेल, तर धर्म करण्यासाठी पैशाची गरज नाही. सेवा, दान आणि त्यागात जो जीवन जगतो तोच असतो. महापुरुष सुद्धा घडतो.मोठे नेते, अधिकारी, श्रीमंत सुद्धा तपस्वी समोर डोके टेकवतात. धर्माच्या रक्षणासाठी पुढे आले पाहिजे. धर्माच्या मार्गावर चालले पाहिजे. पैशातून थोडे सुख मिळू शकते पण पैसा आहे. सर्वच नाही. आपसात सुख-दु:ख वाटून घेणेही आवश्यक आहे. जो धर्म करतो त्याच्याकडे पैसा येतो. अशी कर्मे करून चांगुलपणाकडे वाटचाल करत राहावे.

भारत जोडो यात्रा: राहुल गांधींच्या भारत जोडो यात्रेबाबत म्हणाले, "भारत जोडण्यासाठी मोहीम जरूर सुरू केली पाहिजे, पण त्याआधी आम्हाला काय जोडायचे हे ठरवले पाहिजे. आम्ही फक्त कल्पनेला छेद देऊ. ते फक्त कल्पनेत जोडत आहेत. जे खरोखर तुटले आहे ते जोडणे चांगले होईल. पाकिस्तान आणि बांगलादेश भारतापासून वेगळे झाले आहेत. आधी ते जोडले Merge Pakistan and Bangladesh into India पाहिजे." Avimukteshwaranand statement on Bharat Jodo Yatra

दरम्यान दुसरीकडे, काँग्रेसने गृहमंत्रालयाला पत्र लिहून राहुल गांधींच्या भारत जोडो यात्रेत सुरक्षेत त्रुटी राहिल्याचा आरोप केला होता. राहुल यांच्या सुरक्षेबाबत दिल्ली पोलीस पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. 24 डिसेंबरला यात्रा दिल्लीत पोहोचताच काँग्रेसचे सरचिटणीस केसी वेणुगोपाल यांनी पत्रात लिहिले आहे. त्यानंतर राहुल गांधींच्या सुरक्षेमध्ये अनेकवेळा भंग झाला आणि गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्यात आणि त्यांच्याभोवती सुरक्षा व्यवस्था राखण्यात दिल्ली पोलिसांना अपयश आले. कृपया सांगा, राहुल गांधींना झेड प्लस सुरक्षा आहे. केसी वेणुगोपाल यांनी तक्रारीत म्हटले आहे की, यानंतर परिस्थिती खूपच बिघडली. भारत यात्रेत सहभागी काँग्रेसचे कार्यकर्ते आणि प्रवाशांना सुरक्षा घेराबंदी करावी लागली.