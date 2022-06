रोहतक: भारतीय लष्करातील महिलांच्या पहिल्या एनडीए ( National Defense Academy ) बॅचमध्ये रोहतकच्या सुदान गावची मुलगी शनन ढाका हिने प्रथम क्रमांक ( Shanan Dhaka Of Rohtak ) मिळविला. शननच्या या कामगिरीने गावात ( Shanan Dhaka NDA Topper ) आनंदाचे वातावरण आहे. खरे तर, गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर, भारत सरकारने एनडीएमध्ये ( first female nda batch of india ) मुलींना प्रवेश दिला होता. एनडीएच्या महिलांच्या पहिल्या बॅचमध्ये शानन ढाका अव्वल ठरली आहे.

शननला देशसेवेचा वारसा घरातूनच लाभला आहे. तिचे आजोबा सुभेदार चंद्रभान ढाका आणि वडील नायक सुभेदार विजयकुमार ढाका यांनीही भारतीय सैन्यात राहून देशाची सेवा केली आहे. या दोघांपासून प्रेरणा घेऊन शननने भारतीय लष्करात भरती होण्याचा निर्णय घेतला होता. वडील लष्करात असल्यामुळे शाननने आर्मी स्कूलमध्ये शिक्षण घेतले. तिने रुरकी आर्मी स्कूलमध्ये 4 वर्षे, जयपूर आर्मी स्कूलमध्ये 3 वर्षे आणि पंचकुलातील चंडी मंदिर आर्मी स्कूलमध्ये 5 वर्षे ( NDA Batch Of Women Indian Army ) शिक्षण घेतले आहे. यानंतर त्यांनी दिल्ली विद्यापीठाच्या लेडी श्रीराम कॉलेजमध्ये पदवी अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतला. एनडीएमध्ये ( first women NDA batch ) महिलांच्या प्रवेशाची परवानगी मिळाल्यानंतर शनन यांनीही अर्ज केला होता.

शननच्या मते, एनडीए परीक्षेच्या तयारीसाठी फारच कमी वेळ देण्यात आला होता. 21 नोव्हेंबर 2021 रोजी झालेल्या परीक्षेच्या तयारीसाठी तिला फक्त 40 दिवस मिळाले. ज्याच्या तयारीसाठी तिने गेल्या 10 वर्षांच्या प्रश्नपत्रिका पाहिल्या आणि त्या सोडवण्याचा सराव केला. परीक्षेसाठी दिलेला वेळ अडीच तासांचा असतो, तर तिचे टार्गेट 2 तासांत पेपर सोडवायचे होते, जेणेकरून ती परीक्षेला बसली की त्याला कोणत्याही प्रकारची अडचण येऊ नये. लेखी परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर मुलाखत घेण्यात आली. शनन सांगते की, 5 दिवस चाललेल्या या मुलाखतीदरम्यान तिने आपला आत्मविश्वास कायम ठेवला आणि आता एनडीएच्या पहिल्या महिला बॅचची निवड झाली ( first ever batch of women cadets ) आहे. त्यानंतर शानन त्या बॅचची टॉपर आहे.

नॅशनल डिफेन्स अॅकॅडमी (NDA) मध्ये बारावीनंतर प्रवेश घेतला होता. तर पूर्वी सैन्यातल्या मुली ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमीतून पदवी घेतल्यानंतर अधिकारी पदावर जाण्यासाठी प्रशिक्षण घेत असत. वडिलांनीही मुलीला सैन्यात भरती होण्यासाठी प्रेरित केले. शननची मोठी बहीण जोनून ढाका मिलिटरीमध्ये नर्सिंग ऑफिसर म्हणून तैनात आहे. तर लहान बहीण आशी सध्या पाचवीत शिकत आहे.

हेही वाचा - Sonia Gandhi: काँग्रेसच्या अध्यक्ष सोनिया गांधींना रुग्णालयातून डिस्चार्ज; आराम करण्याचा डॉक्टरांचा सल्ला