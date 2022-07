नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने एका अंतरिम आदेशात ( Supreme Court, In an Interim Order ) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली. कारण याचिकाकर्ता 2,100 इलेक्ट्रिक बसेसच्या ( Relating to Tender for 2100 Electric Buses ) निविदांशी संबंधित आहे. न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने अब्दुल नझीर आणि जे. के. माहेश्वरी यांनी प्रतिवादीला नोटीस बजावली आणि म्हटले, "अभियंता(चे) संबंधित असल्यास, सुनावणीच्या पुढच्या तारखेपर्यंत वादग्रस्त निर्णयाला अंतरिम स्थगिती दिली जाते." "बसचा पुरवठा, जर असेल तर, याचिकाकर्ते, या याचिकांच्या निकालाच्या अधीन आहे आणि नंतरच्या टप्प्यावर कोणत्याही इक्विटीचा दावा करणार नाही," न्यायालयाने म्हटले आणि 2 सप्टेंबर 2022 रोजी प्रकरण सूचीबद्ध केले.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल : अलीकडेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांनी सांगितले की, बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय अँड ट्रान्सपोर्ट (बेस्ट) ने EVEY ट्रान्स या फर्मच्या नावे 2,100 इलेक्ट्रिक बसेससाठी निविदा काढण्याचा निर्णय "अयोग्य" आहे. बेस्ट आणि EVEY ट्रान्स यांनी त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यास प्राधान्य दिले आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती : बेस्ट, ईव्हीई आणि टाटा यांच्या वकिलांच्या युक्तिवादाच्या आधारे आणि त्यावर प्रदीर्घ सुनावणी घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील तारखेपर्यंत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाच्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती दिली. EVEY आणि BEST च्या संबंधात सुनावणी. BEST चे प्रतिनिधित्व वरिष्ठ वकील आणि सॉलिसिटर जनरल, तुषार मेहता यांनी केले, EVEY ट्रान्सचे प्रतिनिधित्व वरिष्ठ वकील आणि माजी ऍटर्नी जनरल, मुकुल रोहतगी आणि वरिष्ठ वकील श्याम दिवान यांनी केले. तर टाटांचे प्रतिनिधित्व वरिष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी केले.

