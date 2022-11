नवी दिल्ली : Bombay High Court Name Change: मुंबई उच्च न्यायालयाचे नाव बदलून Bombay High Court Name Change महाराष्ट्र उच्च न्यायालय करण्याचे निर्देश द्यावेत अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळली. न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस आणि विक्रम नाथ यांच्या खंडपीठाने माजी न्यायमूर्तींनी दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली. SC dismisses plea to rename Bombay High Court

"हे कायदेकर्त्यांनी ठरवायचे मुद्दे आहेत. ते इथे आणण्याचा तुमच्यासाठी कोणता मूलभूत अधिकार पूर्वग्रहदूषित आहे?", असा सवाल खंडपीठाने याचिका फेटाळून लावताना उपस्थित केला. ठाणे येथील २६ वर्षे न्यायाधीश म्हणून काम केलेल्या व्ही पी पाटील यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत, त्यामध्ये महाराष्ट्र अॅडॉप्शन ऑफ लॉज (राज्य आणि समवर्ती विषय) आदेशाच्या कलमाच्या अंमलबजावणीसाठी प्रभावी पावले उचलण्यासाठी अधिकाऱ्यांना निर्देश देण्याची मागणी केली होती. महाराष्ट्रातील लोकांची वेगळी संस्कृती, वारसा आणि परंपरा यांचे संवर्धन आणि जतन करण्यासाठी नामांतर करण्याची मागणी करण्यात आली होती.

पाटील म्हणाले की, इतर राज्यांतील संबंधित अधिकाऱ्यांना त्यांच्या उच्च न्यायालयांची नावे ज्या राज्यांमध्ये आहेत त्या राज्यांच्या नावानुसार बदलण्याचे निर्देश द्यावेत. त्यात म्हटले आहे की, 'महाराष्ट्र' या शब्दाचे प्रतिपादन महाराष्ट्रीयन व्यक्तीच्या जीवनात विशेष महत्त्व दर्शवते आणि त्याचा वापर उच्च न्यायालयाच्या नावावरही झाला पाहिजे. मात्र न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावली.