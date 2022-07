नवी दिल्ली : सौदी अरेबियाचे प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान ( Prince Mohammed bin Salman ) नुकतेच फ्रान्सच्या दौऱ्यावर होते. यादरम्यान ते एका महालात राहिले ज्याला जगातील सर्वात महागडे घर ( Most Expensive Palace In The World ) म्हटले जाते. आणि त्याचे मालक दुसरे कोणी नसून खुद्द मोहम्मद बिन सलमान आहेत. त्यांनी ते 2015 मध्ये विकत घेतले होते. तेव्हा त्याची किंमत 19 अब्ज 22 कोटी असल्याचे सांगण्यात आले होते. सौदी प्रिन्सने ही इमारत फ्रान्समधील प्रसिद्ध व्यक्ती Chateau Louis 14 यांच्याकडून खरेदी केली होती.

फ्रान्समधील सौदी प्रिन्सची इमारत

सौदी सिंहासन फ्रेंच वृत्तसंस्थेनेही सौदी सिंहासनाचा "वादग्रस्त" वारस तेथेच राहत असल्याची पुष्टी करण्यात आली आहे. ही इमारत पॅरिसच्या बाहेर लूवेसिअन्स ( Louvésiens ) मध्ये आहे. हे फ्रेंच राजघराण्याच्या आलिशान निवासस्थानाच्या धर्तीवर बांधले गेले आहे. हे त्यांच्या चैनीचे प्रतीक असल्याचे सांगितले जाते.

फ्रान्समधील सौदी प्रिन्सची इमारत

सात हजार स्क्वेअर मीटर किंवा 57 एकरमध्ये पसरलेली ही मालमत्ता 2015 मध्ये विकत घेण्यात आली होती. त्यावेळी फॉर्च्युन मासिकाने या इमारतीला जगातील सर्वात महागडे घर म्हटले होते. दोन वर्षांनंतर, म्हणजे 2017 मध्ये, न्यूयॉर्क टाइम्सने या इमारतीच्या मालकाचे नाव बिन सलमान असे केले. या इमारतीबाहेर उभ्या असलेल्या पत्रकारांना प्रवेशद्वारावर त्यांचे सुरक्षा कर्मचारीही सूटमध्ये दिसले. तिथे जवळपास अर्धा डझन गाड्या उभ्या होत्या. पोलिसांचे पथकही उपस्थित होते.

फ्रान्समधील सौदी प्रिन्सची इमारत

मॅक्रॉन आणि बिन सलमान गुरुवारी एलिसी प्रेसिडेंशियल पॅलेसमध्ये भेटणार होते, परंतु फ्रान्सचे टीकाकार ही भेट योग्य मानत नाहीत. याचे कारण खाशोग्गी लिंक आहे. खरं तर, बिन सलमान यांनी 2018 मध्ये इस्तंबूलमधील सौदी वाणिज्य दूतावासात पत्रकार जमाल खशोग्गी यांच्या हत्येला मान्यता दिल्याचे अमेरिकन गुप्तचरांनी मान्य केले आहे. पण आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती बदलत आहे. त्यामुळे ही विचारसरणीही चार वर्षांत बदलली आहे. पाश्चात्य नेत्यांमध्ये राजपुत्राबद्दल सहानुभूती पुन्हा निर्माण होऊ लागली आहे. आणि याचे कारण ऊर्जा संकट आहे. कारण पाश्चात्य शक्ती रशियन ऊर्जेला पर्याय शोधत आहेत.

खशोग्गीचा चुलत भाऊ इमाद खशोग्गी याने ही इमारत बांधली होती. तो फ्रान्समधील रिअलिटी व्यवसायात गुंतलेला आहे. या आलिशान इमारतीत नाईट क्लब, गोल्ड लीफ फाउंटन, सिनेमा हॉल, पाण्याखालील काचेचे चेंबर आहे, जे एखाद्या मत्स्यालयासारखे दिसते आणि पांढऱ्या सोफ्याने वेढलेले आहे. इमाद खशोग्गीच्या कंपनीच्या वेबसाइटवरील फोटो, कोगेमाड, एक वाईन तळघर देखील दर्शविते. तथापि, सौदी अरेबियामध्ये अल्कोहोल सक्तीने प्रतिबंधित आहे.

2009 मध्ये बांधली इमारत - ही इमारत 2009 मध्ये बांधण्यात आली होती. येथील १९व्या शतकातील राजवाडा पाडण्यात आला. सौदी अरेबियातील मुख्य 'पॉवरब्रोकर' म्हणून उदयास आल्यापासून बिन सलमानचा अवाजवी खर्च वेळोवेळी चर्चेत असतो. किंग सलमान बिन अब्दुलाझीझ अल सौद यांच्या मुलाने 2015 मध्ये 500 दशलक्ष डॉलर्समध्ये एक नौका खरेदी केली आणि 2017 मध्ये लिओनार्डो दा विंची पेंटिंग 450 दशलक्ष डॉलर्समध्ये खरेदी केली.

हेही वाचा - 1 kg Kidney Stone : पोटातून काढला तब्बल एक किलोचा मुतखडा... डॉ. आशिष पाटील यांची आशिया बुक ऑफ रेकॉर्डकडून दखल