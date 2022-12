'युपी'च्या पोलिसांची हुशारी उघड.. रायफल 'लोड' करायला सांगितली तर टाकली नळीत गोळी

संतकबीरनगर (उत्तरप्रदेश): Policeman Fails To Load Rifle: बस्ती रेंजचे डीआयजी आरके भारद्वाज संतकबीरनगरच्या दौऱ्यावर होते. मंगळवारी त्यांनी तपासणीसाठी खलीलाबाद पोलिस ठाणे गाठले. येथे त्यांनी पोलीस ठाण्यात शस्त्र तपासणीची स्थिती पाहिली. यानंतर तेथे तैनात असलेल्या सर्व पोलिसांना पिस्तूल, रायफल, अश्रूधुराच्या बंदुका आणि इतर शस्त्रे चालवून दाखवण्यास सांगण्यात आले.

डीआयजी आरके भारद्वाज यांनी एका उपनिरीक्षकाला sant kabir nagar sub inspector बोलावून रायफल चालवून दाखवण्यास सांगितले. उपनिरीक्षकाने समोरच्या रायफलच्या बॅरलमध्ये गोळी टाकून ती चालवण्याचा प्रयत्न सुरू sub inspector bullet in rifle barrel केला. हे पाहून डीआयजींना हसू आवरता आले नाही. त्याचवेळी पोलीस ठाण्यात उपस्थित असलेले सर्व पोलीस स्तब्ध झाले. त्यानंतर डीआयजी म्हणाले की, जर पोलिसांना गोळीबार कसा करायचा हे माहित नसेल आणि ते पिस्तूल देखील चालवू शकत नसतील तर त्यांचा मृत्यू होऊ शकतो. त्यांनी सर्व पोलिसांना आपत्कालीन परिस्थितीसाठी सराव करण्यास सांगितले.

उत्तर प्रदेश पोलिसांच्या गोळ्या झाडण्याचा आणि आवाज काढण्याचा पराक्रम तुम्ही पाहिला असेल. आता यूपी पोलिसांच्या उपनिरीक्षकाने त्याहूनही मोठा पराक्रम करून पोलिस अधिकाऱ्यांना चकित केले आहे. उपनिरीक्षक पदाचे प्रशिक्षण घेऊन आणि या पदावर वर्षे घालवूनही त्या गृहस्थाला रायफलमधून गोळी कशी चालवायची हे कळत नाही. उपनिरीक्षकाने डीआयजींसमोर नळीत गोळी घातली तेव्हा तेही आश्चर्यचकित झाले. डीआयजींसह खलीलाबाद पोलीस ठाण्यात उपस्थित असलेले सर्व पोलीस हसू लागले.

यूपीचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ UP CM Yogi Adityanathपोलिसांच्या बळावर राज्यातून गुन्हेगारी संपवण्याची भाषा करतात, आता मुख्यमंत्र्यांनी सांगावे की, अशा इन्स्पेक्टरच्या बळावर गुन्हेगारीला आळा बसेल का? तोंडातून गोळीबार करून आणि ठाय-ठाय आवाज करून गुन्ह्यांचा अंत होणार आहे का? बंदूक कशी लोड करायची हे माहीत नसलेल्या इन्स्पेक्टरच्या बळावर गुन्हे संपतील का? असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.