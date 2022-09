नवी दिल्ली: सॅमसंग इनोव्हेशन कॅम्पस भारतातील मागासलेल्या आणि गरीब विद्यार्थ्यांना कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बिग डेटा, कोडिंग आणि प्रोग्रामिंग ( Big Data Coding and Programming ) क्षेत्रात भविष्यातील तांत्रिक संधींसाठी तयार करेल. सॅमसंग आणि इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर स्किल कौन्सिल ऑफ इंडिया ( Agreement between Samsung and the Electronics Sector Skill Council of India ) यांच्यात भारतातील 3000 मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना पहिल्या तुकडीचे प्रशिक्षण देण्यासाठी करारही करण्यात आला आहे. कौशल्य विकास राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांच्या उपस्थितीत या करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली.

सॅमसंगने भारतात आपला सीएसआर प्रोग्रॅम सॅमसंग इनोवेशन कॅम्पस कार्यक्रम ( Samsung Innovation Campus ) लाँच केला आहे. 18-25 वयोगटातील तरुणांना भविष्यातील तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण देणे आणि त्यांची रोजगारक्षमता वाढवणे हे कॅम्पसचे उद्दिष्ट आहे. चौथ्या औद्योगिक क्रांतीसाठी ही सर्वात महत्त्वाची तांत्रिक कौशल्ये आहेत. कार्यक्रमासाठी नावनोंदणी केलेले तरुण वर्ग आणि ऑनलाइन प्रशिक्षण घेतील आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता ( Artificial Intelligence ), इंटरनेट ऑफ थिंग्ज ( Internet of Things ), बिग डेटा आणि कोडिंग आणि प्रोग्रामिंगमधून ( Big Data Coding and Programming ) त्यांच्या निवडलेल्या तांत्रिक क्षेत्रांमध्ये उपयुक्त कॅपस्टोन बनतील आणि प्रकल्प पूर्ण करतील.

यावेळी बोलताना केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ( Union Minister Rajiv Chandrashekhar ) म्हणाले की, देशात प्रतिभेची कमतरता नाही, तर दुसरीकडे प्रतिभावान आणि कुशल भारतीयांची मागणीही जगभरात झपाट्याने वाढत आहे. केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर म्हणाले, कौशल्य हे केवळ तरुणांना रोजगारक्षम बनवण्यासाठी नसावे, तर ते त्यांच्या समृद्धीसाठी पासपोर्टसारखे असले पाहिजे, जिथे इतरांना रोजगार देता येईल आणि रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण करता येतील. कौशल्य जितके अधिक रोजगारक्षम असेल तितके विद्यार्थी आणि तरुण भारतीय त्याकडे आकर्षित होतील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ( Prime Minister Narendra Modi ) यांचे मत आहे की, डिजिटल संधी प्रत्येक भारतीयाला तितक्याच प्रमाणात उपलब्ध व्हाव्यात. त्याच वेळी, पंतप्रधानांना असे प्रयत्न फक्त देशातील सर्वोत्तम संस्थांमध्येच नव्हे, तर टियर 2 आणि टियर 3 शहरांमधील विद्यापीठे आणि संस्थांकडूनही व्हायला हवेत, अशी इच्छा आहे.

यावेळी बोलताना केन कांग, अध्यक्ष आणि सीईओ (Ken Kang, President and CEO ), सॅमसंग साउथवेस्ट एशिया ( Samsung Southwest Asia ) म्हणाले, “सॅमसंग 26 वर्षांपासून भारतात अस्तित्वात आहे आणि देशाच्या विकासात वचनबद्ध भागीदाराची भूमिका निभावत आहे. देशाच्या तांत्रिक विकासासाठी सरकारच्या दूरदृष्टीसोबत आम्ही काम करत आहोत. सॅमसंग इनोव्हेशन कॅम्पसच्या ( Samsung Innovation campus ) माध्यमातून, तरुणांना सक्षम बनवण्याचे आणि भविष्यातील तंत्रज्ञान क्षेत्रात त्यांच्यासाठी संधी निर्माण करण्याचे आमचे ध्येय आहे. या प्रयत्नातून भारताचा अधिक वेगाने विकास व्हावा, असा आमचा प्रयत्न आहे.

हेही वाचा - Chairman of Isro S Somanath : अंतराळ क्षेत्रातील प्रेरणादायी स्थान म्हणून भारताकडे पाहत आहे जग, इस्रो प्रमुखांचे वक्तव्य