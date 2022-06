बालाघाट ( मध्यप्रदेश ) : जिल्ह्यातील बैहार पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत एक अजब प्रकार समोर आला आहे. येथे एका बेपत्ता झालेल्या व्यक्तीचा मृतदेह सापडला. एका कुटुंबाने मृतदेह ओळखला आणि घरातील सदस्य समजून त्यावर अंतिम संस्कार केले. मृतदेह बेपत्ता झाल्याची माहिती दुसऱ्या कुटुंबीयांना कळताच नातेवाईकांनी पोहोचून मृतदेह बाहेर काढला आणि पुन्हा अंत्यसंस्कार केले.

नदीकाठी सापडला मृतदेह: काही दिवसांपूर्वी बैहार जट्टा भंडारी येथे नदीच्या काठावर एका अनोळखी व्यक्तीचा मृतदेह सापडला होता. ही माहिती बैहार पोलीस ठाण्यास देण्यात आली. मृतदेह अनोळखी असल्याने बैहार पोलिस ठाण्याकडून आजूबाजूच्या सर्व पोलिस ठाण्यांना कळवण्यात आले. बेपत्ता लोकांची माहिती मिळाली. बैहार उकवा पोलीस ठाण्यात अमित जेम्स यांनी वडील आनंद जेम्स यांच्या बेपत्ता झाल्याची तक्रार उकवा पोलीस ठाण्यात दाखल केली होती. मृतदेहाची ओळख पटवण्यासाठी नातेवाईकांना बोलावण्यात आले.

खुणांच्या आधारे ओळख : मृतदेहाची स्थितीही चांगली नव्हती. मृतदेहावरील खुणांच्या आधारे मृताचे नाव आनंद जेम्स असल्याचे नातेवाईकांनी सांगितले. यानंतर बैहार पोलिसांनी कायदेशीर कारवाई करून मृतदेह नातेवाईकांच्या ताब्यात दिला. कुटुंबीयांनी त्यांच्या धार्मिक परंपरेनुसार मिशन स्कूल बैहारजवळील स्मशानभूमीत मृतदेह पुरला. यानंतर मलजखंड तिगीपूर येथील बेगा कुटुंबीयांनी मृताचा फोटो व्हॉट्सअॅपवर पाहिल्यानंतर त्यांनी बैहार पोलीस ठाण्यात जात सांगितले की, मृत हा आमच्या कुटुंबातील सुखलाल पार्टे आहे.

अखेर दोन्ही कुटुंबात झाले एकमत : यावर कारवाई करत दोन्ही कुटुंबांसमोर दफन केलेला मृतदेह बेहार पोलिसांनी बाहेर काढला. दोन्ही कुटुंबीयांची परस्पर संमती आणि मृतदेहावरील खुणा यांच्या आधारे मयत सुखलाल पराते असे मानले जात होते. मृतदेह नातेवाईकांच्या ताब्यात देण्यात आला. यानंतर दुसऱ्यांदा अंत्यसंस्कार करण्यात आले. (Same dead body cremated twice in Balaghat) (Dead Body identification of marks) (Consent of both families buried body removed)

