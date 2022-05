नवी दिल्ली- अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत रुपयाच्या घसरणीवर काँग्रेसने ( Co सोमवारी केंद्रावर जोरदार निशाणा साधला. सरकारचे धोरण लकवा, धार्मिक संघर्ष आणि भ्रष्टाचारामुळे रुपया 'आयसीयू'मध्ये गेला असा काँग्रेसने आरोप केला.

काँग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला ( Congress spokesperson Randeep Surjewala ) हे माध्यमांशी बोलताना म्हणाले, की, देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच डॉलरच्या तुलनेत रुपया ७७.४१ रुपयांच्या ( rupee touched lowest ) नीचांकी पातळीवर गेला आहे. 75 वर्षांत प्रथमच, रुपया आयसीयूमध्ये आहे. भाजपच्या मार्गदर्शक तत्त्वांप्रमाणे निश्चित केलेले वय रुपयाने ओलांडले आहे. रुपयाच्या मूल्याने पंतप्रधानपदाचे वय केव्हाच ( value of the rupee ) ओलांडले आहे.

हिंदू-मुस्लिम संघर्ष निर्माण करून अर्थव्यवस्थेचे नुकसान- रणदीप सुरजेवाला म्हणाले, 'सगळीकडे महागाईचा हाहाकार आहे. लोकांचा अर्थव्यवस्थेवरील विश्वास उडाला आहे. देशात गुंतवणूक येत नाही. उलट परत गुंतवणूक गेली आहे. भ्रष्टाचार, लकवे धोरण आणि धर्माच्या आधारावर अशांतता यामुळे आम्ही येथे गुंतवणूक करत नाही. देशाच्या परकीय चलनाच्या साठ्यात घट झाली आहे. रुपयाचे मूल्यही घसरले आहे. सुरजेवाला यांनी दावा केला की, मोदी सरकार केवळ हिंदू-मुस्लिम संघर्ष निर्माण करून अर्थव्यवस्थेचे नुकसान करत आहे. जेव्हा अशांतता असेल, भ्रष्टाचार असेल, धोरण लकवा असेल, तेव्हा रुपया कमकुवत होईल.

रुपयाचे मूल्य नीचांकी पातळीवर- विदेशी निधीची सतत विक्री आणि विदेशातील बाजारात अमेरिकन चलनाची मजबूती यामुळे रुपयाचे मुल्य घसरले आहे. सुरुवातीच्या व्यापारात अमेरिकन चलनाच्या तुलनेत रुपया सोमवारी 52 पैशांनी घसरून 77.42 च्या सर्वोच्च नीचांकी पातळीवर आला. आंतरबँक विदेशी चलन बाजारात, अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत रुपया 77.17 वर उघडला. त्यानंतर 77.42 पर्यंत घसरला. मागील बाजाराच्या तुलनेत 52 पैशांनी रुपया घसरला आहे.

