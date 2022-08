मुंबई परदेशातील मजबूत ग्रीनबॅक आणि इक्विटीमध्ये Greenback and Equity मोठ्या प्रमाणात विक्री यामुळे सोमवारी रुपया अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत 79.84 वर तात्पुरता Rupee at 79.84 against US dollar बंद झाला. तथापि, कमी कच्च्या तेलाच्या किमतींनी स्थानिक युनिटला आधार दिला, असे फॉरेक्स डीलर्सने सांगितले. आंतरबँक फॉरेक्स मार्केटमध्ये Interbank Forex Market, स्थानिक चलन 79.90 वर कमकुवत उघडले आणि सत्रादरम्यान 79.78 ते 79.92 च्या श्रेणीत गेले. तो शेवटी अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत 79.84 वर स्थिरावला.

सहा चलनांच्या बास्केटच्या तुलनेत ग्रीनबॅकची ताकद मोजणारा डॉलर निर्देशांक 0.20 टक्क्यांनी वाढून 108.38 वर पोहोचला. दरम्यान, जागतिक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड Global oil benchmark Brent crude फ्युचर्स 0.81 टक्क्यांनी घसरून $95.94 प्रति बॅरलवर आले. देशांतर्गत इक्विटी बाजार आघाडीवर, BSE सेन्सेक्स 872.28 अंक किंवा 1.46 टक्क्यांनी घसरून 58,773.87 वर बंद झाला, तर व्यापक NSE निफ्टी 267.75 अंक किंवा 1.51 टक्क्यांनी घसरून 17,490.70 वर आला.

परदेशी संस्थागत गुंतवणूकदार FII भांडवली बाजारात निव्वळ खरेदीदार राहिले. कारण त्यांनी शुक्रवारी 1,110.90 कोटी रुपयांचे समभाग खरेदी केले, अशी तात्पुरती आकडेवारी आहे.

