नवी दिल्ली : हिंदू धर्म हीच आमची ओळख, राष्ट्रीयत्व आणि प्रत्येकाला स्वतःचा मानण्याची आणि इस्लामच्या बरोबरीने चालण्याची प्रवृत्ती असून देशात इस्लामला कोणताही धोका नाही, मात्र आपण मोठे आहोत ही भावना सोडली पाहिजे, असे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख मोहन भागवत ( Mohan Bhagwat ) यांनी म्हटले आहे. एका माध्यमाला दिलेल्या मुलाखतीत सरसंघचालक भागवत यांनीही एलजीबीटी समुदायाचे समर्थन केले आणि सांगितले की त्यांच्या गोपनीयतेचा आदर केला गेला पाहिजे आणि संघ या विचाराला प्रोत्साहन देईल.( RSS Chief Mohan Bhagwat Comments On Muslims )

तृतीयपंथीय लोक ही समस्या नाही : ( Third caste people are not the problem ) ते म्हणाले की अशा प्रवृत्तीचे लोक नेहमीच होते. तृतीयपंथीय लोक ही समस्या नाही. त्यांचा स्वतःचा पंथ आहे, त्यांच्या स्वतःच्या देवदेवता आहेत. आता त्यांच्याकडे महामंडलेश्वर आहे. ते म्हणाले की, संघाचा कोणताही वेगळा दृष्टिकोन नाही, हिंदू परंपरेने या गोष्टींचा विचार केला आहे.ते पुढे म्हणाले की, प्रत्येकाला आपले मानून सोबत घेण्याची प्रवृत्ती आहे. सरसंघचालक म्हणाले की, हिंदुस्थान हिंदुस्थानच राहिला पाहिजे, ही साधी बाब आहे. यामुळे आज भारतात असलेल्या मुस्लिमांचे काहीही नुकसान नाही. ते म्हणाले की इस्लामला कोणताही धोका नाही, परंतु आम्ही मोठे आहोत, आम्ही एकेकाळी राजे होतो, आम्ही पुन्हा राजे होऊ, असा विचार करणारा हिंदू असेल तर त्यालाही ही भावना सोडावी लागेल, असेही भागवत म्हणाले. लोकसंख्या धोरणाबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना भागवत म्हणाले की, सर्वप्रथम हिंदूंनी हे समजून घेतले पाहिजे की आज हिंदू बहुसंख्य आहेत. ते म्हणाले की, लोकसंख्या ही एक ओझे आहे तसेच एक उपयुक्त गोष्ट आहे, अशा स्थितीत आधी म्हटल्याप्रमाणे असे दूरगामी आणि सखोल विचार करून धोरण बनवले पाहिजे. ( Have To Give Up The Feeling Of we Are Big )

सर्व गोष्टी जपल्या पाहिजेत : सरसंघचालक म्हणाले की, हे धोरण सर्वांना सारखेच लागू व्हायला हवे, मात्र ते सक्तीने चालणार नाही. त्यासाठी शिक्षण घ्यावे लागेल. ते म्हणाले की लोकसंख्येचे असमतोल ही अव्यवहार्य गोष्ट आहे. कारण जिथे असंतुलन होते तिथे देश फुटला, हे जगभर घडले. भागवत म्हणाले की, हिंदू समाज हा एकमेव असा आहे जो आक्रमक नाही, त्यामुळे आक्रमकता, अहिंसा, लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता या सर्व गोष्टी जपल्या पाहिजेत. ( RSS Chief Mohan Bhagwat Comments )

तेव्हापासून भारत एकसंघ : ( Union of India ) ते म्हणाले की, राजकारण सोडा आणि तटस्थपणे विचार करा की पाकिस्तान का निर्माण झाला? जेव्हापासून इतिहासाने डोळे उघडले तेव्हापासून भारत एकसंघ असल्याचे ते म्हणाले. इस्लामचे आक्रमण आणि नंतर इंग्रज निघून गेल्यावर हा देश कसा तुटला. भागवत म्हणाले की, आता आमच्या राजकीय स्वातंत्र्याला खीळ घालण्याची कोणाचीही ताकद नाही.

उद्या यंत्र राज्य करेल : हिंदू या देशात राहणार, हिंदू जाणार नाही, हे आता निश्चित झाले आहे. हिंदू आता जागृत झाले आहे. याचा वापर करून आपल्याला आतून लढाई जिंकायची आहे आणि आपल्याकडे असलेला उपाय मांडायचा आहे. भागवत म्हणाले की, नवनवीन तंत्रे येत राहतील. पण तंत्रज्ञान हे माणसांसाठी आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेबद्दल लोकांना भीती वाटू लागली आहे. हिंदूस्थान अखंड राहिला तर उद्या यंत्र राज्य करेल.एक सांस्कृतिक संघटना असूनही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या राजकीय मुद्द्यांशी संबंध असल्याबद्दल भागवत म्हणाले की संघाने जाणीवपूर्वक स्वतःला दैनंदिन राजकारणापासून दूर ठेवले आहे, परंतु नेहमीच आपल्या राष्ट्रीय धोरणांशी, राष्ट्रीय हिताशी सुसंगत असलेल्या राजकारणाशी जोडले गेले आहे. हिंदू हितावर परिणाम होतो.