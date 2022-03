नवी दिल्ली - लोकसभा निवडणूक 2024 मध्ये काँग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी यांचे पती रॉबर्ट वाड्रा ( Robert Vadra wants to contest from Moradabad ) मुरादाबाद लोकसभा ( Moradabad Lok Sabha seat ) मतदारसंघातून निवडणूक लढवू शकतात. ते कोणत्या पक्षातून निवडणूक लढवणार हे अद्याप ठरलेले नसले तरी त्यांनी तसे संकेत दिले आहेत. राजकारणात येण्याच्या चर्चेदरम्यान दिलेल्या एका खास मुलाखतीत रॉबर्ट वड्रा म्हणाले की, ते आपल्या कुटुंबाशी चर्चा केल्यानंतरच अंतिम निर्णय घेतात. मात्र, त्यांना राजकारणात येण्यासाठी आणि मुरादाबादचे प्रतिनिधीत्व करण्यासंदर्भात विनंत्या आल्या आहेत.

भाजपा किंवा इतर कोणत्याही पक्षाविरुद्ध लढण्यासाठी राजकारण हा एकमेव मार्ग आहे. कारण ते आमच्यावर आरोप करत राहतात. मी अजून हे ठरवले नाही पण हो, माझा मुरादाबादमध्ये कौटुंबिक व्यवसाय आहे. माझे पूर्वज तिथले होते आणि माझे सामाजिक कार्यही तिथले आहे. त्यामुळे मी मुरादाबादचे प्रतिनिधित्व करावे, असे मला वाटते. इतर अनेक पक्षांनी मला ऑफर दिल्या आहेत, पण माझे लक्ष काँग्रेसवर आहे. त्यामुळे मी अजून निर्णय घेतलेला नाही. पण मला वाटते की मी लवकरच यावर निर्णय घेणार आहे, असे वाड्रा यांनी सांगितले.

गांधी कुटुंबाचे जावई आणि व्यापारी रॉबर्ट वाड्रा यांची मुलाखत

माझ्यावरील आरोप खोटे -

आपल्यावरील आरोपांबाबत रॉबर्ट वाड्रा म्हणाले की, गेल्या 10 वर्षांपासून मी पाहिले आहे की केवळ भाजपाच नाही तर आम आदमी पार्टीसारखे काही पक्षही अफवा पसरवत आहेत. ते माझ्यावर जे काही आरोप करत आहेत ते पूर्णपणे खोटे आणि निराधार आहेत

आरोपांना संसदेत उत्तर देऊ -

राजकारणात येण्याच्या शक्यतेवर वाड्रा म्हणाले की, या आरोपांशी लढण्यासाठी मी कायदेशीर मार्गांचा अवलंब केला आहे. पण माझा अंदाज आहे की मी व्यापारी असणं आणि राजकीय कुटुंबाचा भाग असणं यात ते फरक करत नाहीत. त्यांच्याशी लढायचे असेल तर मला संसदेत जावे लागेल. तिथे मी त्यांच्या आरोपांना उत्तर देऊ शकेन आणि लढू शकेन. राजकारणासोबतच मी माझे सामाजिक कार्यही मोठ्या प्रमाणावर करू शकेन, असे ते म्हणाले. हे माझे ध्येय आहे, असे मला वाटते.

प्रियांकाच्या प्रयत्नांचे कौतुक -

यूपी विधानसभा निवडणुकीत महिला उमेदवारांना प्राधान्य देण्याच्या प्रियंका गांधींच्या प्रयत्नांची त्यांनी प्रशंसा केली. याशिवाय वाड्रा यांनी नुकतेच युक्रेनमधून भारतीय विद्यार्थ्यांना बाहेर काढण्याच्या प्रक्रियेसाठी केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला, की तेथील लोकांना त्रास होत आहे. तसेच सर्व राजकीय पक्षांना विश्वासात घेऊन त्यांना सद्यस्थितीची माहिती देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे, असेही त्यांनी म्हटलं.

