हरियाणा : हरियाणाच्या जिंद जिल्ह्यातील रोहतक रोडवरील जुलानाजवळ शनिवारी सकाळी हरियाणा रोडवेज बस आणि ट्रक यांच्यात झालेल्या धडकेत एका ट्रक चालकाचा मृत्यू झाला. या अपघातात बसमधील 20 प्रवासी जखमी झाले. (one Died And Twenty Injured Haryana ) काही प्रवासी गंभीर जखमी झाले आहेत. सर्वांना जुलाना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. ( Road Accident In Jkind one Died )

बस आणि ट्रक यांच्यात झालेल्या धडकेत एका ट्रक चालकाचा मृत्यू

हरियाणातील जिंदमधील जुलानाजवळ सकाळी ६ वाजता जिंद रोहतक राष्ट्रीय महामार्गावरील हवेली हॉटेलजवळ रोडवेज बस आणि ट्रक यांच्यात झालेल्या धडकेत ट्रक चालकाचा मृत्यू झाला. तर बसमधील 50 जण जखमी झाले. घटनेची माहिती मिळताच जुलाना पोलीस ठाणे व परिसरातील नागरिक घटनास्थळी पोहोचले व सर्व जखमींना जुलाना येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात आणण्यात आले.

