गांधीनगर : रेश्मा पटेल यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस प्रदेश महिला (राष्ट्रवादी महिला काँग्रेस गुजरात प्रदेश) ( NCP Women's Congress President Gujarat State ) मोर्चाच्या अध्यक्षपदाचाही राजीनामा ( Reshma Patel Resigned From NCP ) दिला आहे. युतीचा भाग म्हणून सौराष्ट्रातील कुतियाना आणि गोंडल जागा काँग्रेसने मान्य न केल्याच्या ( Reshma Patel has Resigned in Protest Against Congress ) निषेधार्थ रेश्मा पटेल यांनी राजीनामा दिला आहे. राजकीय सूत्रांकडून मिळालेल्या ( Reshma Patel Resigned From All Posts of NCP ) माहितीनुसार, पाटीदार आरक्षण आंदोलनाच्या नेत्या रेश्मा पटेल आणि सध्याचे भाजप नेते हार्दिक पटेल हे विरमगाम मतदारसंघातून विरोधी पक्षाकडून निवडणूक लढवणार आहेत.

राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी महिला मोर्चाच्या अध्यक्षा रेश्मा पटेल यांनी दिला सर्व पदांचा राजीनामा : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी महिला मोर्चाच्या अध्यक्षा आणि पाटीदार नेत्या रेश्मा पटेल यांनी राष्ट्रवादी महिला मोर्चाच्या अध्यक्ष आणि पक्षाच्या सक्रिय कार्यकर्त्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. ज्यात कुतियाणा आणि गोंडल या जागांवर राष्ट्रवादीचे उमेदवार म्हणून निवडणूक लढताना त्या दिसत होत्या. त्यानंतर सध्याच्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने या दोन्ही जागांवर आपले उमेदवार जाहीर केले आहेत. ज्याला परिसरातील राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते व नेत्यांचा तीव्र विरोध होत आहे.

दोन दिवसांपूर्वी कादल जडेजासह अनेक कार्यकर्त्यांनीही दिला होता राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा राजीनामा : दोन दिवसांपूर्वी कादल जडेजासह अनेक कार्यकर्त्यांनीही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा राजीनामा दिला. कुतियाना मतदारसंघातून दुसऱ्या राजकीय पक्षाकडून निवडणूक लढवली. आज या भागातील महिला मोर्चाच्या अध्यक्षा रेश्मा पटेल यांनीही सर्व पदांचा राजीनामा दिला. ज्याची घोषणा रेश्मा पटेल यांनी राजीनामा पत्राद्वारे केली आहे.

पाटीदार नेत्या रेश्मा पटेल पुढील विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक लढवणार : राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा प्रदेश महिला मोर्चाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिलेल्या पाटीदार नेत्या रेश्मा पटेल पुढील विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक लढवणार असल्याच्या राजकीय सूत्रांकडून पुष्टी वृत्त आहे. रेश्मा पटेल विरमगाम मतदारसंघातून पाटीदार आरक्षण आंदोलनाचे नेते आणि आता भाजपचे सदस्य हार्दिक पटेल यांच्या विरोधात निवडणूक लढवतील अशी शक्यता राजकीय सूत्रांकडून वर्तवली जात आहे. आज संध्याकाळपर्यंत त्यांची उमेदवारी जाहीर होण्याची शक्यता आहे.

विरमगाम मतदारसंघातून रेश्मा पटेल : पाटीदार आरक्षण आंदोलनात रेश्मा पटेल आणि हार्दिक पटेल एकत्र दिसले होते. पण, पाटीदार आरक्षण आंदोलनाचे राजकारण झाले आणि आधी हार्दिक पटेल काँग्रेसचे उमेदवार झाले आणि आता विरमगाम जागेवरून भाजपच्या उमेदवार म्हणून रेश्मा पटेल विधानसभा निवडणूक लढवत आहेत.

रेश्मा पटेल यांना उमेदवारी मिळाल्यास हार्दिक पटेल यांची वाढणार चिंता : रेश्मा पटेल यांनी विरमगाम मतदारसंघातून उमेदवारी दिल्यास पाटीदार नेते आणि भाजप नेते हार्दिक पटेल यांच्या अडचणी अनेक पटींनी वाढू शकतात. पाटीदार आंदोलनानंतर रेश्मा पटेल आणि हार्दिक पटेल आणि दोघांमध्ये तेढ निर्माण झाली. नेत्यांनी राजकारणाचे वेगवेगळे मार्ग निवडले. आज महिला नेत्या रेश्मा पटेल आणि हार्दिक पटेल समोरासमोर दिसत आहेत. रेश्मा पटेल यांनी अनेकवेळा हार्दिक पटेलवर आंदोलनाचा राजकीय वापर केल्याचा आरोप केला आहे. अशा परिस्थितीत विरमगाम जागेवर हार्दिक पटेलची उमेदवारी अनेक अडचणी निर्माण करू शकते.

रेश्मा पटेल यांना उमेदवारी मिळाल्यास हार्दिक यांच्या पुढे राजकीय पेच : याशिवाय सध्या भाजपमध्ये असलेल्या काँग्रेसच्या माजी आमदार तेजश्री बेन पटेल याही महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. यासोबतच काँग्रेसचे विद्यमान आमदार लखाभाई भारवाड हेही निवडणुकीच्या रणधुमाळीत दिसणार आहेत. त्यांच्यासाठी विरमगाम मतदारसंघाची निवडणूक हीदेखील संपूर्ण राज्यातील महत्त्वाची निवडणूक मानली जाऊ शकते. मात्र, रेश्मा पटेल ज्या पद्धतीने पुढे सरकत आहेत, ते पाहता विरमगाम मतदारसंघाची निवडणूक त्या लढवणार आहेत. विरमगामच्या जागेवर आपला दावा निश्चितपणे मांडता येईल. विरमगामच्या जागेवर राजकीय लढाई जिंकण्याचा हार्दिक पटेलचा दावा निश्चितच कठीण जाणार आहे.