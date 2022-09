डेहराडून : उत्तराखंडमधील सरकारी डॉक्टरांसमोर मोठी समस्या आली आहे. या समस्येकडे कोविड 19 चा परिणाम म्हणून पाहिले जात आहे. प्रत्यक्षात डेहराडूनसह इतर रुग्णालयात येणाऱ्या रुग्णांमध्ये सर्व लक्षणे डेंग्यूची ( All symptoms of dengue ) आहेत. मात्र त्यांचा अहवाल निगेटिव्ह येत आहे, अशा स्थितीत उपचार करायचे तर कसे करायचे, अशी चिंता डॉक्टरांना सतावत आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात डेंग्यूच्या रुग्णांची संख्या सातत्याने वाढत ( Increase in number of dengue patients ) आहे. राजधानी डेहराडूनसह आसपासच्या भागात डेंग्यूच्या रुग्णांच्या संख्येत सातत्याने वाढ होत असल्याने डेहराडूनसह आसपासची सर्व सरकारी रुग्णालये रुग्णांनी खचाखच भरलेली आहेत. साधारणपणे 100 पैकी 70 रुग्णांमध्ये डेंग्यूची लक्षणे आढळतात, परंतु त्यांचा डेंग्यू अहवाल निगेटिव्ह येत ( symptoms are coming negative in Uttarakhand ) आहे. डेहराडून हॉस्पिटलचे वरिष्ठ फिजिशियन डॉ. एन.एस. बिश्त म्हणतात की, हॉस्पिटलमध्ये येणारा प्रत्येक दुसरा व्यक्ती तापाने त्रस्त आहे. 10 पैकी 9 रुग्ण डेंग्यूच्या लक्षणांसह तापाने त्रस्त आहेत, मात्र आश्चर्याची बाब म्हणजे अहवाल पॉझिटिव्ह ऐवजी निगेटिव्ह येत आहे.

डेंग्यू सारखी लक्षणे पण रिपोर्ट निगेटिव्ह, पाहा काय म्हणाले डॉक्टर

फिजिशियन डॉ. एन एस बिश्त ( Physician Dr NS Bisht ) यांच्या म्हणण्यानुसार, हे सर्व कोविड-19 मुळे घडत आहे. कोविडचा अंत होत असताना. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, इतर सर्व विषाणूजन्य ताप हे फारसे गंभीर नसून, अहवाल निगेटिव्ह आल्यानंतर तापाच्या गंभीर रुग्णांना डेंग्यूप्रमाणेच उपचार दिले जात ( Reports of patients with dengue like symptoms ) आहेत. यासोबतच कोणत्याही रुग्णाच्या उपचारात निष्काळजीपणा करू नका, असेही सर्व रुग्णालयांमध्ये सांगण्यात आले आहे. डेंग्यूची लक्षणे आढळल्यास डेंग्यू प्रमाणेच उपचार करावेत.

डेंग्यूच्या रुग्णांची संख्या वाढू शकते ( Number of dengue patients may increase ) : डॉ. बिश्त यांच्या मते, डेंग्यू चाचणी योग्य न होण्याचे कारण डेंग्यूचा पुन्हा संसर्ग किंवा प्रकार 2 आणि 4 चे संसर्ग असू शकते. हे सर्वांना माहीत आहे की 2019 मध्ये डेंग्यूच्या संसर्गाने जगात सर्वाधिक रुग्ण आढळले होते, आता तीन वर्षांनंतर पुन्हा संसर्गाची संख्या जास्त असू शकते.

अशा परिस्थितीत डेंग्यूचा दुसरा किंवा तिसरा रिपोर्ट आल्यावर रिपोर्ट पॉझिटिव्ह येतो, असा सल्ला सर्व डॉक्टर रुग्णांना देत आहेत. उदाहरणार्थ, S-1 चाचणी सुरुवातीला केली नाही किंवा ताप गेल्यावर पुन्हा ताप आला तर फक्त निगेटिव्ह येईल. कारण प्रतिजन चाचणी 7 दिवसांनी निगेटिव्ह येते. अँटीबॉडी चाचणी 7 दिवसांपूर्वी नकारात्मक राहते. तापाचा नेमका कालावधी न कळणे हे यामागचे एक कारण आहे.

डेंग्यूची लक्षणे ( Symptoms of dengue ) : शरीरातील स्नायू व सांधे दुखणे, डोकेदुखी, अस्वस्थता, रक्तदाब कमी होणे, उलट्या होणे, मळमळ, सुस्ती, त्वचेचा सौम्य लालसरपणा (पुरळ) आणि ताप ही प्रादुर्भावाची प्रमुख लक्षणे आहेत.

अशा प्रकारे डेंग्यूचा प्रसार होण्यापासून रोखा ( Prevent the spread of dengue ): पावसाळ्यात घरांमध्ये पाणी साचू देऊ नका. कूलरमधून वेळोवेळी पाणी काढून टाकत राहा. भांड्यांमध्ये पाणी साचू देऊ नका. टायरमध्ये पाणी साचू देऊ नका. स्वच्छतेकडे विशेष लक्ष द्या. पूर्ण बाह्यांचे कपडे घाला. झोपताना मच्छरदाणी वापरा.

