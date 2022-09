भारत असा देश आहे जिथे संस्कृतींचा आदर केला जातो आणि लोकांचा कल पारंपारिक पद्धतींकडे अधिक झुकतो. त्याच वेळी, देशाचे लोक हळूहळू जगण्याच्या नवीन मार्गांसाठी स्वत:ला उलघडत आहेत आणि यामुळे त्यांना भिन्न जीवनशैली स्वीकारण्यास भाग पाडले आहे. ज्यांना पूर्वी इतरांपेक्षा अधिक अपारंपरिक मानले जात होते. म्हणून, बरेच लोक लग्न करतात आणि त्यांचे सुस्थीत जीवन आवडते तर इतरांना सोबतीची इच्छा नसते आणि त्यांना अविवाहित राहायचे असते. जेव्हा एखादी स्त्री विशिष्ट वयानंतर अविवाहित राहते, तेव्हा समाजातील एका वर्ग त्यांना अनेक प्रश्न विचारत असतात. मात्र, विवाहित महिलांपेक्षा अविवाहित महिला अधिक आनंदी ( Single Women Are Happier Than Married Women ) असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. ( Relationship Single Women Are Happier Than Married Women Says Research )

पुरुषांना लग्नाचे फायदे मिळतात - सायकोलॉजी टुडेने लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समधील वर्तणुकीशी संबंधित शास्त्राचे प्राध्यापक पॉल डोलन यांनी अहवाला देत म्हटले आहे की, एकल महिला ज्यांना मूल नाही त्या सर्वात आनंदी असतात. डोलन म्हणतात की पुरुषांना लग्नाचे फायदे मिळतात, ज्यामुळे ते आनंदी होतात. तथापि, हे स्त्रियांना लागू होत नाही. त्यांनी स्पष्ट केले की लग्नानंतर पुरुष शांत होतात. ते स्थायिक होतात, जोखीम घेत नाहीत, अधिक पैसे कमवतात आणि जास्त काळ जगतात. विवाहाचा पुरुषांवर सकारात्मक परिणाम होत असला, तरी त्याचा स्त्रियांवर तसाच परिणाम होत नाही. याउलट, अविवाहित स्त्रियांच्या तुलनेत मध्यमवयीन विवाहित महिलांना मानसिक आणि शारीरिक आरोग्य बिघडण्याचा धोका जास्त असतो.

नातेसंबंधात अधिक कामे महिलांना - संशोधन आणि लिंग मानसशास्त्रज्ञांच्या मते, पुरुषांपेक्षा स्त्रिया भावना हाताळण्यात अधिक चांगल्या असतात. ते पुरुषांपेक्षा त्यांचे वातावरण व्यवस्थित करण्यात अधिक वेळ घालवतात, ज्यामुळे त्यांना नातेसंबंधात अधिक काम करावे लागते. लग्नानंतर महिलांवरील ओझे वाढते कारण जबाबदाऱ्या वाटण्याऐवजी त्या सर्वाधिक काम करतात. पुरुष त्यांच्या पत्नीवर खूप अवलंबून असतात आणि यामुळे त्यांचे जीवन सोपे होते.