शिमला : हिमाचल विधानसभा निवडणुका 2022 ( Himachal Election Result 2022 ) ची मतमोजणी सुरू आहे. सुरुवातीच्या ट्रेंडमध्ये काँग्रेस आणि भाजपमध्ये निकराची लढत आहे. मात्र या ट्रेंडमध्ये बंडखोर भाजपचा खेळ बिघडवत ( Eight faces are spoiling BJPs game right now ) असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे.

या जागांवर बंडखोर बनले अडचणीचे : अनेक भाजप नेत्यांनी तिकीट न मिळाल्याने बंडाचा झेंडा ( BJP rebels in Himachal ) उचलला आणि अपक्ष म्हणून रिंगणात उडी घेतली. मात्र मतमोजणीच्या सुरुवातीच्या ट्रेंडमध्ये जवळपास 8 चेहरे सध्या भाजपचा खेळ बिघडवत आहेत. यामध्ये हमीरपूर जिल्ह्यातील बारसर मतदारसंघातून संजीव शर्मा, कुल्लू जिल्ह्यातील बंजार मतदारसंघातून हितेश्वर सिंह, किन्नौरमधून तेजवंत नेगी, सोलनमधील नालागढ मतदारसंघातून केएल ठाकूर आणि कुल्लू मतदारसंघातून राम सिंह यांचा समावेश आहे. याशिवाय कांगडा जिल्ह्यातील धरमशाला मतदारसंघातून विपिन नेहरिया, कांगडामधून कुलबाश चौधरी आणि फतेहपूर मतदारसंघातून कृपाल परमार हेही भाजपचे नुकसान करत आहेत.

भाजप बंडखोरांची मिरवणूक : तिकीट न मिळाल्याने कुल्लूच्या अनी मतदारसंघातून विद्यमान आमदार किशोरी लालही रिंगणात आहेत. याशिवाय कांगडा जिल्ह्यातील इंदोरा मतदारसंघातून मनोहर धीमान आणि देहरा मतदारसंघातून विद्यमान आमदार होशियार सिंह निवडणूक रिंगणात आहेत. होशियार सिंह 2017 मध्ये अपक्ष म्हणून विजयी झाले होते आणि नंतर ते भाजपमध्ये सामील झाले होते परंतु त्यांना पक्षाने तिकीट नाकारले होते. याशिवाय मंडी जिल्ह्यातील नाचन मतदारसंघातून ग्यानचंद, सुंदरनगर मतदारसंघातून भाजपचे माजी कॅबिनेट मंत्री रूपसिंग ठाकूर यांचा मुलगा अभिषेक ठाकूर निवडणूक रिंगणात आहेत. मंडी मतदारसंघातील युवा नेते प्रवीण शर्मा हेही अपक्ष उमेदवार म्हणून पक्षाचे नुकसान करत आहेत.

आता बंडखोरांचा भाजपला पाठिंबा : खरे तर यावेळी निवडणुकीत बंडखोरांचे वर्चस्व राहिले. काँग्रेस ते भाजपचे बंडखोर पक्षाच्या विरोधात झेंडा रोवत निवडणुकीच्या मैदानात उतरले. एकूण बंडखोरांपैकी २१ बंडखोर भाजपच्या आणि ७ बंडखोर काँग्रेसमध्ये होते. बंडखोरीमुळे भाजपने या नेत्यांना पक्षातून बाहेरचा रस्ता दाखवला. मात्र आता या बंडखोरांना भाजपचा पाठिंबा आहे. निकालापूर्वीच भाजपच्या गोटातून ही कसरत सुरू झाली आहे. वास्तविक पाहता, त्यांच्या अंतर्गत सर्वेक्षणात भाजपने स्वतःला 32 जागा दिल्या होत्या आणि काँग्रेसला 30 जागा मिळाल्या होत्या. त्यानंतर प्लॅन बी वर काम करत असताना पक्षाने बंडखोरांना धारेवर धरायला सुरुवात केली. (Rebellions will be kingmakers in Himachal Election)