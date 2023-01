मुंबई : 22 कॅरेट सोन्याची किंमत (22 Carat Gold Price Per Gram in India ) : आज 1 ग्रॅम सोनेची किंमत ₹5,095 , 8 ग्रॅम ₹40,760, 10 ग्रॅम ₹50,950, 100 ग्रॅम ₹5,09,500 आहेत. ( Gold silver Rates Today In Maharashtra )

24 कॅरेट सोन्याची किंमत : आज 1 ग्रॅम सोनेची किंमत ₹5,558, 8 ग्रॅम ₹44,464, 10 ग्रॅम ₹55,580, 100 ग्रॅम ₹5,55,800 (Gold Silver Rate) आहे.

शहरांमध्ये आजचा सोन्याचा दर ( Indian Major Cities Gold Rates Today) : प्रमुख शहर आजची किंमत कालची किंमत जाणून घेऊ या. आज चेन्नई शहरात सोन्याचे दर ₹51,940, मुंबईत ₹50,950, दिल्लीत ₹51,100, कोलकाता ₹50,950, हैदराबाद ₹50,950 (Silver Rates Today) आहेत.

चांदीचे आजचे दर : ( Silver Rate in Major Cities): चांदी ग्रॅम आजचे दर 1 ग्रॅम ₹72 , 8 ग्रॅम ₹576, 10 ग्रॅम ₹720 , 100 ग्रॅम ₹7,200, 1 किलो ₹72,000 दर आहेत. तर प्रमुख शहरांतील चांदीचा दर काय आहेत ? ते जाणून घेऊ या. चेन्नईमध्ये 10 ग्रॅमचे चांदीचे दर ₹755, मुंबईत ₹720 , दिल्लीत ₹720, कोलकाता ₹720, बंगळुरू ₹755 , हैद्राबाद ₹755 (Gold Silver Rates in India) आहेत.

सोन्याची शुद्धता कशी जाणून घ्यावी : सोन्याची शुद्धता ओळखण्यासाठी ISO (Indian Standard Organization) द्वारे हॉल मार्क्स दिले जातात. 24 कॅरेट सोन्याच्या दागिन्यांवर 999, 23 कॅरेटवर 958, 22 कॅरेटवर 916, 21 कॅरेटवर 875 आणि 18 कॅरेटवर 750 असे लिहिलेले असते. बहुतेक सोने 22 कॅरेटमध्ये विकले जाते, तर काही लोक 18 कॅरेट देखील वापरतात. कॅरेट 24 पेक्षा जास्त नाही आणि कॅरेट जितके जास्त असेल तितके सोने शुद्ध असते. तसेच दंत चाचणी ही सर्वात सोपी आणि कोणालाही अगदी सहज करता येण्यासारखी चाचणी आहे. शुद्ध सोने दाताखाली दाबले तर मऊ असल्याने त्यावर दाताचे निशाण पडतो. सोन्यात इतर धातू मिसळलेले असतील, तर त्यावर दाताची खूण पडत नाही.