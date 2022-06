हैदराबाद : RBI ने क्रेडिट कार्डच्या वापरामध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी नविन नियम लागू (transparency in credit card use) केले आहेत. कार्डधारकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी आरबीआयने क्रेडिटच्या नियमात बदल केले आहे. हे बदल 1 जून पासून लागू करण्यात आले आहे. RBI (Reserve Bank of India ) ने नवीन नियमांमध्ये कार्डधारक तसेच क्रेडिट कार्ड जारी करणाऱ्या बँका आणि NBFC (Non-Banking Financial Company) यांच्यावरील काही दायित्वे स्पष्ट केली आहेत. आरबीआयच्या निर्देशात पुढे म्हटले आहे की, क्रेडिट कार्ड जारी करणाऱ्या बँकांना तसेच संस्थाना कार्ड व्यवस्थापनातील त्रुटींसाठी जबाबदार धरले जाणार आहे.

क्रेडिट कार्डची मर्यादा वाढणार : यासंदर्भात बँकां क्रेडिट स्कोअर, उत्पन्न, पेमेंट इत्यादींच्या आधारावर क्रेडिट कार्डची मर्यादा वाढवणार (Credit card limit increased) आहे. यामध्ये कार्ड प्रकार बदलणे, खर्च करण्याची मर्यादा वाढवणे समाविष्ट असणार आहे. आतापर्यंत बँका स्वतःहून हा निर्णय घेत होत्या. तसेच ती माहिती कार्डधारकांना देत नव्हत्या. मात्र, आता कार्ड देण्यासाठी कार्डधारकांची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. कार्डची मर्यादा वाढवणे, त्यावर शुल्क आता बँकांना आकारता येणार नाही. असे शुल्क आकारल्यास बँकांना दुप्पट रक्कम कार्डधारकांना परत द्यावी लागेल. कार्डधारकांना या संदर्भात थेट आरबीआयशी संपर्क साधता येणार आहे.

किमान पेमेंट समजून घेणे : बहुतेक कार्डधारक त्यांचे क्रेडिट कार्ड बिल पूर्ण भरत नाहीत. त्यामुळे कार्डधारकांवर अधिक व्याजाचा जास्त भार पडतो. कार्ड जारी करणाऱ्यां बँकांनी कार्डधारक ग्राहकांना याची जाणीव करून द्यावी, असे आरबीआयने म्हटले आहे. दरमहा किमान रक्कम भरून थकबाकी भरण्यास काही वर्षे लागतील, असे बँकांनी बिलावर स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. यामुळे ग्राहकांना त्यांची बिले जलद भरण्यास आणि व्याजाचा बोजा टाळण्यास मदत होईल, असे आरबीआयचे मत आहे.

क्रेडिट कार्डचे मुख्य तपशील प्रदान करण्याचे निर्देश : नवीन नियमांनुसार, आरबीआयने बँकांना क्रेडिट कार्डचे मुख्य तपशील प्रदान करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यात विविध प्रकरे लागू होणारे शुल्क, शिल्लक हस्तांतरण, उशीरा पेमेंट शुल्क, आणि व्याजदर नमूद करावे लागणार आहे. नवीन शुल्क आकारले जात असल्यास कार्डधारकांना त्यांची माहिती महिनाभर अगोदर द्यावी लागेल. नवीन कार्डसाठी अर्ज नाकारल्यास, बँकांना त्याची कारणे लिखित स्वरूपात द्यावी लागणार आहे.

विमा पॉलिसी घेता येणार : क्रेडिट कार्ड गहाळ झाल्याल किंवा कार्डद्वारे अनधिकृत व्यवहार होत असल्यास, ग्राहक विमा पॉलिसी घेऊ शकतात. कार्ड हरवल्यापासून तीन दिवसांच्या आत कार्डधारकाने ही बाब बँकांच्या निदर्शनास आणून द्यावी. तरच झालेल्या नुकसानीची भरपाई मिळण्याचा अधिकार कार्डधारकांना असेल.

ग्राहकांनी प्रतिसाद न दिल्यास कार्ड रद्द : कार्डधारकाला कार्ड रद्द करायचे असल्यास, बँकांना सात दिवसांच्या आत प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. कार्डधारकाने पूर्ण रक्कम भरल्यावरच कार्ड रद्द केले जाईल. कार्ड एक वर्ष वापरले नसेल, तर बँकांना ते रद्द करण्याचा अधिकार असेल. ग्राहकांना कार्ड मिळाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत कार्ड सक्रिय करावे लागेल. कार्ड सक्रिय नसल्यास, बँकां OTP द्वारे ग्राहकांना सक्रिय करण्यास सांगण्यात येईल. मात्र, ग्राहकांनी प्रतिसाद न दिल्यास सात दिवसांनंतर कार्ड रद्द करण्यात येईल.

