वैशाली ( बिहार ) : बिहारच्या वैशालीमध्ये उंदरांनी गंडक कालव्याच्या ( Gandak Canal In Vaishali ) बांध पोखरला. त्यामुळे गंडक कालव्यावरील पाण्याचा भार वाढल्याने उंदरांनी केलेल्या छिद्रातून पाणी वाहू ( Rat damage the Gandak canal in vaishali ) लागले. काही दिवसातच हा खड्डा मोठा झाला आणि आजूबाजूच्या परिसरात शेती पाण्याखाली गेली. हे संपूर्ण प्रकरण जिल्ह्यातील गोराळ पिरापूर बल्हा गावातील आहे. कालवा फुटल्याने परिसरातील मोठी लोकसंख्या तसेच शेती पाण्याखाली गेली आहे. कालवा फुटल्याने परिसरातील हजारो एकर पिकेही पाण्याखाली गेली.

वैशालीत उंदरांचे नवे कृत्य : गोराळ येथील पिरापूर बऱ्हा गावाजवळील गंडक कालव्याचा बंधारा पहाटे फुटला. त्यामुळे कालव्याचे पाणी शेतात झपाट्याने पसरत आहे. आलम म्हणजे आतापर्यंत शेकडो एकर शेतजमिनीत पाणी पसरले आहे. खराब झालेला कालवा लवकर दुरुस्त न केल्यास परिसरातील अनेक गावांची शेतं पाण्याखाली जातील. त्यामुळे शेकडो एकरात लावलेले पीक पूर्णपणे उद्ध्वस्त होणार आहे. कालवा फुटल्याने निराशेसोबतच भीतीचे सावटही शेतकर्‍यांमध्ये पसरले आहे. गंडक कालवा प्रकल्पाकडून दुरुस्तीचे काम केले जात आहे. येत्या काही तासांत दुरुस्ती होईल, अशी अपेक्षा अभियंत्यांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.

उंदरांनी केले कांड.. बांध पोखरून फोडला कालवा.. शेती गेली पाण्याखाली

गावांमध्ये पाणी घुसले : चार दिवसांपूर्वी कालव्यात पाणी आल्याने ग्रामस्थांनी आश्चर्य व्यक्त केले. कालव्याचे आधीच नुकसान झाले होते, मात्र त्याची दुरुस्ती झाली नाही, त्यामुळे हळूहळू कालवा खालून पोकळ होऊन पाण्याच्या दाबाने कोसळला. बंधाऱ्याच्या आतील बाजूस खड्डा पडला असून, पाणीगळतीमुळे कालव्याचे सुमारे 10 फूट पूर्ण नुकसान झाले आहे. पुराचे पाणी पसरल्याची माहिती मिळताच गावातील लोकांनी सुरक्षित ठिकाणी आश्रय घेतला. मात्र शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. अशा स्थितीत मान्सूनचा पहिला पाऊस आणि गंडकच्या वाढत्या जलपातळीने पूरपूर्व प्रशासनाच्या तयारीचा पर्दाफाश केला आहे, असे म्हणता येईल.

हेही वाचा : धरण दोन पायाच्या खेकड्याने फोडले की चार पायाच्या खेकड्याने ?- पर्यावरण तज्ञ एच.एम. देसरडा यांचा सवाल